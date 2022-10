PBBM wapakels na 100 araw sa poder – Bersamin

Hindi pinagtutuunan ng pansin ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang usapin ng 100 days kaugnay sa mga nagawa nito sa kanyang administrasyon.

Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi pinag-uusapan sa Malacañang lalo na sa cabinet meeting ang isyu ng 100 days dahil tuloy-tuloy lang sa pagtatrabaho ang presidente.

“He has not spoken about it to us but he really wondered aloud sa amin. Are we really going to observe 100 days eh it seems that he is not that kind na mag-e-emphasize siya sa 100 days. Alam mo si Presidente is ambivalent about that term eh. Bakit 100, bakit hindi 50? Are we bound to give a report on the 100 days? Walang pamantayan kung bakit mo kailangan,” ani Bersamin.

Inihalintulad ng kalihim sa “honeymoon” ang 100 days sa puwesto ng isang nakaupong presidente pero sa mga panahong ngayon ay hindi na kailangan mag-honeymoon.

“‘Yong 100 days is a fiction eh, fiction that is supposed to be honeymoon. Pero ngayong panahon, hindi mo na kailangan mag-honeymoon eh,” dagdag ni Bersamin. (Aileen Taliping)