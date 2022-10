Pagpapaigting sa kahandaan ng bansa laban sa mga krisis

Habang papalapit ang buwan ng Disyembre, unti-unti na namang lumalamig ang panahon. Nagkaroon din tayo ng bagyo at malakas na pag-ulan nitong nakaraang mga linggo. Dahil sa pabagu-bagong klima, marami sa mga kababayan natin ang nagkakaubo at sipon. Marami rin sa kanila ang dinapuan ng COVID-19.

Babala ito na hindi pa po tapos ang pandemya. Kailangan pa rin nating maging maingat upang maiwasan ang sakit na ito. Ngunit ang pinakaimportante at epektibong paraan para maiwasan ang COVID-19 ay ang pagpapabakuna at pagkuha ng ating booster shots kung tayo ay eligible na para rito. Kaunting tiis na lamang po at sigurado akong malalampasan din natin ang mga pagsubok na ito.

Malayo na ang narating ng ating kampanya kontra COVID-19. Sa loob ng mahigit dalawang taon, hindi natin maikakaila na malaki ang naging epekto ng COVID-19 sa buhay ng mga Pilipino. Maraming pagbabago tayong kinaharap at ginawa upang maibalik sa normal ang ating mga pamumuhay. Marami rin tayong naging sakripisyo upang maprotektahan ang ating mga mahal sa buhay, komunidad, at buong bansa laban sa sakit na ito. Huwag nating sayangin ang mga ito.

Maliban sa mga hamong dala ng pandemya, marami rin tayong natutunang mga leksyon dulot nito. Nakita natin ang mga kakulangan sa ating bansa, lalo na pagdating sa ating healthcare system, na naging malaking hamon sa atin sa pagharap sa krisis pangkalusugan.

Ang totoo nito, hindi natin alam kung kailan darating ang bagong pandemya sa ating buhay. Kaya naman dapat nating isaisip at isapuso ang mga leksyon ng COVID-19 pandemic upang mas maging handa tayo sa hinaharap.

Sa kadahilanang ito kaya nagsulong ako ng mga panukalang batas na naglalayong ihanda ang sambayanan sa mga susunod pang pandemya at iba pang public health emergencies. Ang mga panukalang ito ay ang Senate Bill No. 195 na magtatatag ng Center for Disease Control and Prevention ng Pilipinas, at ang Senate Bill No. 196 na magtatatag naman ng Virology Science and Technology Institute of the Philippines.

Kapag naisabatas ang SBN 195, ang CDC ang mangungunang ahensya pagdating sa pagbabantay ng mga sakit sa bansa o sa mundo, magtatatag ng mga pamantayan para sa deklarasyon ng isang epidemya, at magpapanatili ang isang Registry of Notifiable Diseases at Biosecurity Hazards.

Samantala, ang VIP naman ang magsisilbing pangunahing laboratory ng Pilipinas pagdating sa virology laboratory investigation at research. Mangunguna rin ito pagdating sa technical coordination ng iba pang virology laboratories sa buong bansa.

Nitong nakaraang linggo, ang ating kapitbahay na bansa sa Southeast Asia, ang Indonesia, ay nakalikha na ng sarili nilang bakuna laban sa COVID-19. Hangad ko rin po ito para sa Pilipinas. Kaya naman layunin din ng VIP na magkaroon tayo ng kapasidad para makapag-produce ng sarili nating mga bakuna hindi lamang para sa COVID-19 kundi para sa iba’t iba pang mga sakit.

Kung mangyayari ito, magiging self-reliant na tayo pagdating sa bakuna at hindi na natin kakailanganin pang umasa sa ibang mga bansa gaya ng nangyari noong kasagsagan ng pandemya.

Maliban sa mga ito, tuluy-tuloy rin ang paghimok ko sa gobyerno na mag-invest pa sa ating healthcare system. Bilang chair ng Senate Committee on Health, sinuportahan ko ang pagbibigay ng karagdagang budget sa Department of Health at maging sa PhilHealth para masiguro natin ang tuluy-tuloy na implementasyon ng Universal Health Care Act at iba pang healthcare laws and programs para sa mga Pilipino.

Umaasa ako na, kapag naipasa na ang ating 2023 National Budget, mas dadami pa ang serbisyo ng ating PhilHealth sa pamamagitan ng UHC law na naipasa noong panahon ni dating pangulong Rodrigo Duterte.

Samantala, patuloy pa rin ako sa pag-iikot sa buong bansa para kumustahin ang ating mga kababayan. Ngayong linggo, nagtungo ako sa Misamis Oriental upang mamahagi ng tulong sa mga residente. Sa Tagoloan, tumulong tayo sa mga mahihirap nating kababayan doon. Pumunta rin ako sa Cagayan de Oro City para naman tumulong sa ilang pamilyang nasunugan.

Nagtungo rin ako sa Glan, Sarangani para naman saksihan ang groundbreaking para sa itatayong Super Health Center sa lugar. Dumalo rin ako sa Indigenous Peoples’ Day Celebration sa bayan at namahagi ng tulong sa mga residente.

Maliban sa pamamahagi ng tulong, inalam ko rin ang kanilang mga pangangailangan lalo na pagdating sa kanilang kalusugan. Sa aking pakikisalamuha sa kanila, hinikayat ko sila na magpabakuna na para masigurong protektado sila. Binigyang-diin ko rin sa kanila na ang bakuna lamang ang tanging susi upang makabalik tayo sa normal na pamumuhay.

Gaya ng lagi kong sinasabi, nakita na po natin kung gaano kalaki ang negatibong epekto ng isang pandemya sa isang lipunan kung wala itong ginagawang mga paghahanda laban dito. Habang unti-unti tayong bumabangon mula sa COVID-19, manatili sana ang mga aral na dala ng pandemya na ito upang mas maging proactive tayo sa mga krisis pangkalusugan na maaari nating kaharapin pa. Hindi lamang ito para sa atin at mga mahal natin sa buhay, kundi para na rin sa kapakanan at kaligtasan ng mga susunod pang henerasyon.