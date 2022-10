P8M pinuslit na yosi buking sa checkpoint

Arestado ang tatlo katao habang mahigit sa P8 milyon na halaga ng puslit na sigarilyo ang nakumpiska ng pulisya nang masabat sa checkpoint ang ginamit na van ng mga ito nitong Martes ng gabi sa Kumalarang, Zamboanga del Sur.

Kinilala ng pulisya ang mga suspek na sina Shariff Adjinulla De Jesus, 30, drayber ng van, at mga pahinanteng sina Adrian Adjinulla De Jesus, 19, at Lauro Ocampo Gonzales, 36, pawang residente ng Purok 2, Cabatangan, Zamboanga City.

Sa ulat na ipinadala ni Police Major Shellamie Chang, tagapagsalita ng Police Regional Office (PRO) 9, nasabat ang Mitsubishi delivery van sa checkpoint sa QCP Boyugan West, Kumalarang, Zamboanga del Sur bandang alas-sais ng gabi.

Nang buksan ng pulis ang likod ng van, bumulaga ang 190 master case ng sigarilyo na may tatak na Greenhills at 25 master case naman ng President brand.

Bigo ang mga ito na magpakita ng dokumento dahilan para arestuhin sila ng pulisya at kumpiskahin ang mga puslit na sigarilyo na nagkakahalaga ng P8,170,000.

Nakakulong ang mga suspek sa Kumalarang Municipal Police Station (MPS) habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa mga ito. Iniimbentaryo ang mga nakumpiskang sigarilyo at nakatakdang i-turn over sa Bureau of Customs (BOC) para sa tamang disposisyon. (Edwin Balasa)