Nicole Tiamzon ibinubuhos oras sa pagtuturo ng volleyball

BUKOD sa paglalaro para sa Petro Gazz Angels, abala rin ang volleybelle na si Nicole Tiamzon sa kanyang organisasyon na Spike and Serve.

Bahagi ng Spike and Serve ni Tiamzon ang magturo ng volleyball sa mga kabataan sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Ngayon ay sa isang eskwelahan nakipag-partner ang grupo no Tiamzon.

“All set for our partnership with Vito L. Belarmino Senior High School Sports Track,” ayon sa post ni Tiamzon.

Ibinahagi ng grupo ni Tiamzon na maghahanda sila ng immersion at workshop para sa mga estudyante ng nasabing paaralan.

“We are excited to train and work with their students in reviving the Grassroots Development Program in Quezon City,” dagdag nito. (Sarah Asido)