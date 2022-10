Nairita mga faney: Paulo, Janine wala nang kilig

Pinagkaguluhan ng media si Paulo Avelino sa ‘killer finale’ presscon ng ‘Flower Of Evil’ sa Kapamilya channel, na ginanap sa Dolphy Theatre.

Sa YouTube channel ni Dondon Sermino ay mapapanood ang interview sa kanya ng media, at mababasa rin ang mga comment ng mga fan, na tila disappointed kay Paulo, sa paraan nang pagsagot niya, lalo na sa mga tanong kay Janine Gutierrez.

Anyway, una munang tinanong si Paulo tungkol sa experience niyang katrabaho sina Piolo Pascual at Lovi Poe.

“Si Lovi nakatrabaho ko na siya sa mga pelikula sa Regal Films noon, mga dalawa o tatlo yata. Ganun pa rin naman siya, mabait pa rin, mahusay pa rin. Masaya siyang katrabaho.

“Si Piolo first time kong nakatrabaho sa serye. Na-amaze ako kay Papa P, dahil iba rin ang binigay niya rito, na parang napadali ang trabaho ko dahil sa kanya,” sabi ni Paulo.

Tanong kay Paulo, kung may mga inside joke ba sila ni Lovi, dahil nakatrabaho rin nito ang napapabalitang girlfriend niya na si Janine nga.

Magkasama sa ‘Sleep With Me’ sina Lovi at Janine.

“Wala naman. Same management naman kami!” tugon lang ni Paulo.

So, kumusta naman sila ni Janine?

“Okey naman. Nag-uusap naman kami.”

Nagdi-date pa rin ba sila?

“Oo, lumalabas pa rin kami.”

May regalo ba siya sa birthday ni Janine? Tulad ng aso?

“Dog? Wala! Teka, baka ibang lalake `yon, ha! Hahahaha!”

Anong regalo mo kay Janine noong birthday niya last October 2?

“Siguro… Prayers, good health… Hahahaha!” chika niya.

Hindi pa ba sila nagdi-date para sa birthday ni Janine?

“Hindi pa siya nagsi-celebrate, eh. So makikita natin pag may party na!” tugon ni Paulo.

Ano na lang ang b-day wish mo kay Janine?

“Birthday wish? Siguro even busier and better career this latter year 2022 and this coming year 2023,” sabi lang ni Paulo.

Disappointed ang mga fan dahil parang wala raw gana si Paulo kapag si Janine ang topic. Parang wala na raw kilig, ha!

Nainis din sila kay Paulo dahil paligoy-ligoy raw ang sagot sa tanong, na ayaw pang aminin na masaya sila ni Janine.

Eh, baka naman kasi mas gusto rin ni Paulo na private lang ang ‘relationship’ nila ni Janine, di ba? At baka mas gusto niya na pag-usapan lang ang ‘Flower Of Evil’ bilang respect sa ABS-CBN. (Rb Sermino)