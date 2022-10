MRT laging sira, pahirap sa mga pasahero – Revilla

Nababahala si Senador Ramon ‘Bong’ Revilla Jr. sa patuloy na pagkaantala ng operasyon ng Metro Railway Transit (MRT) 3 operations lalo na sa rush hour na nagpapahirap sa libo-libong komyuter na sumasakay dito.

Ginawa ni Revilla matapos na mag-viral sa social media ang napakahabang pila ng mga commuter paakyat ng MRT-3 na humaba dahil sa muling pagtirik ng isang bagon na tumagal ng humigit-kumulang sa isang oras.

Sa kuwento ng mga nakasaksi, napakahaba ng pila na naganap bandang alas-6:00 ng gabi noong nakaraang Martes na humantong sa sigawan, tulakan at grabeng siksikan na puwedeng maging super spreader ng COVID-19 lalo pa at nararamdaman sa Metro Manila ang pagtaas ng kaso.

“Hindi naman masama na masiraan, ang hindi maganda ay ‘yong madalas, ibig sabihin may problema sa maintenance at ang nagdurusa dito ay ang kaawa-awa nating mga kababayan na pagod na maghapon at nagmamadaling makauwi ng bahay tapos maaabala na at posible pang mahawa sa COVID-19,” sabi ni Revilla.

Dagdag pa ng senador, malayong malayo umano ang serbisyo ng MRT-3 kumpara sa LRT-1 at LRT-2 at maging ang mga escalator at elevator ay gumaganang lahat na malaking tulong sa mga commuter partikular sa mga senior citizen at PWD (people with disability).

“Kaya tinatawagan natin itong DOTr na ayusin naman nila ang serbisyo nila dahil ang MRT-3 ang pinakabago kumpara sa LRT-1 at 2 tapos sila pa itong palaging may problema, sana lang maayos na nila ito” ayon kay Revilla.

Samantala, humingi naman ng paumanhin ang pamunuan ng MRT-3 hinggil sa pangyayari at i¬naming nagkaroon lamang umano ng technical glitch sa signaling system na inulat sa patungong Taft Avenue station.

“More or less ay 300,000 commuters ang umaasa sa MRT araw-araw at sana ay pagbutihin ng DOTr ang kanilang serbisyo dahil nakakaawa ang ating mga kababayan, lalo na ngayong malapit na ang Pasko, kahit ito man lang mairegalo nila sa publiko,” pagtatapos ni Revilla. (Dindo Matining)