Moira nilampaso sina Regine, Sarah, Morissette sa Spotify

Pinagmukhang laos, luma ni Moira Dela Torre ang sikat na mga biritera ng music industry, dahil sa patuloy niyang pamamayagpag sa mga social media music platform.

Wala nang masyadong impact sa mga netizen ang mga ‘patid-litid’ singer ngayon dahil kay Moira, na nangunguna talaga sa Spotify, bilang may pinakamalaking follower nila, mula sa hanay ng mga female OPM artist.

Humakot ng 7.63M follower si Moira sa Spotify na sinundan ni Sarah Geronimo na may 3.25M follower. Malayong-malayo ang agwat, ‘di ba?

Hindi rin naman nagpahuli si Yeng Constantino na may 2.39M follower.

Ang Asia’s Songbird, at nag-set ng trend sa birit na si Regine Velasquez ay meron lang 1.44M.

Panghuli ang Asia’s Phoenix na si Morissette na may 1.07M follower.

Sawsawera queen naduwag kay Sharon

Sa screenshot sa Instagram ng artikulo ng Abante kaugnay sa komento ni Fr. Benny ‘Nongnong’ Tuazon sa pangangalandakan ni Sharon Cuneta sa kanyang vlog nang pamamakyaw niya ng mga bag sa Louis Vuitton sa South Korea, dahil hindi nga siya pinapasok sa Hermes, biglang pumagitna ang sawsawera queen na si RR. Enriquez.

Mas maingat ngayon si RR sa paghimay sa isyu at wala itong pinanigan.

Baka naman super avid fan si RR ni Sharon kaya ayaw niyang sabunin ang kanyang idol. Ayaw rin siguro ni RR na magkaroon ng isyu sa mga Katoliko kaya hindi rin niya binakbakan si Fr. ‘Nongnong’.

Nakuha raw ni RR ang punto ni father sa panahong maraming naghihirap, ‘wag nang ipagwagwagan ang yaman.

Walang nakitang masama si RR sa vlog ni Sharon lalo’t uso ngayon ang mga ganito sa social media.

Alam naming kailangang may schedule sa pagbisita sa Hermes kahit ang mga regular client ng mga ito, para maasikaso nang husto, gaya ng ginagawa ng aming mayamang kaibigan na tumatawag muna sa store at hinahanap ang kanyang sales agent.

Enzo, Michelle nilangaw lambingan sa Eifel Tower

Sayang at hindi masyadong nakahakot ng kilig ang mga photo nina Enzo Pineda, Michelle Vito sa Instagram ng aktor.

Sa romantic post ni Enzo ay makikita ang mga photo nila ni Michelle sa Paris na magkayakap, background ang Eiffel Tower.

Gusto lang idaan ni Enzo sa social media ang pagbati kay Michelle, para ipangalandakan sa buong mundo ang malaki niyang pag-ibig dito.

“Since you came into my life, I’ve grown to love you so much that I constantly look forward to seeing you each day. Your love and kindness inspire me to become a better man. Your presence has such a positive and calming effect on my heart and soul that I cannot express it in words. I want you to know that you are the most important person in my life, and you mean the world to me. Happiest birthday my mahal @michellevito,” sey ni Enzo.

Dahil sobrang sweet at romantiko ng photo, aakalain mong engaged na ang dalawa sa Paris.

‘Yun nga lang, dahil hindi malalaking artista ang dalawa, ‘di ito kinagat ng mga netizen.