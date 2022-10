“The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort, but where he stands at times of challenge and controversy.”

– Martin Luther King Jr.

Nag-viral ang mga larawan nina Pangulong Bongbong Marcos, Ilocos Norte Rep. Sandro Marcos at House Speaker Martin Romualdez na dumalo sa Singapore Grand Prix.

Ayon sa Philippine Star , kinumpirma ng mga organizer na nasa loob ito ng eksklusibong F1 Paddock Club.

Ayon sa mga organizer, sa tabi ng PBBM (na kulay asul) ay ang Singapore Transport Minister S. Iswaran at sa tabi ni House Speaker Martin Romualdez ay ang Formula 1 President & CEO Stefano Domenicali (nakaputi).

Wala pang opisyal na pahayag ang Malacañang. (courtesy of Gretchen Ho/One News)

Ang tanong , ano ang masama sa mga larawang ito ?

Sa mga nagtatanggol sa Pangulo , mayroon naman siyang karapatan na magliwaliw para sa sarili dahil lubhang nakakapagod ang kanyang trabaho bilang Pangulo ng Pilipinas .

May isang vlogger naman ang naringgan na kung nais ng administrasyong Marcos na makakuha ng tiyak na puhunan para sa pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas , kailangan niyang makihalubilo sa mga bilyonaryo .

Lagi namang sumasagi sa isip ng ilan ang Republic Act 6713 o ang “Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees” sa ganitong pagkakataon ng mga government official natin .

Sinasaad na , “Public officials and employees shall at all times …. LEAD MODEST LIVES .” Klaro , mamuhay ng simple .

Pero sa gitna ng katatapos lang ng kalamidad dulot ng Super Typhoon Karding , sabi naman ng iba ay mas dapat na makita si Pangulong Marcos bilang Ama ng bansa na kasama ang mga magsasaka , mangingisda at mga nasalanta ng bagyo .

Sa panahon ng krisis , mas mainam na makita siyang umaaksyon at tumutulong sa pagbangon ng mga biktima ng bagyo .

Kinumpara pa siya sa isang Ama ng tahanan , na sa gitna ng maysakit ang kabiyak at walang makain ang mga anak , ay iiwan muna niya ito pansamantala at luluwas sa Maynila para dumalo sa kaarawan ng kaibigan .

Noong Lunes ng gabi, sinagot na ni Pangulong Marcos ang mga kritiko sa naging biyahe nitong weekend sa Singapore para personal na manood ng karera ng kotse o ang F1 Grand Frix .

Sa social media post ni PBMM sinabi niya na naging produktibo ang biyahe at naging daan para humikayat ng mga foreign investment sa bansa , matapos ang kanyang naunang state visit doon .

Wala pa rin tugon ang Malakanyang kung personal na gastos ba ito ng Pangulo o kung ginamit ang isang aircraft ng Armed Forces of the Philippines (AFP) papunta roon .

Walang Personalan .