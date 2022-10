Malick Diouf walastik, UP Maroons umeskapo

NAIBANGON nina Malick Diouf at Zavier Lucero ang University of the Philippines (UP) Fighting Maroons sa pambihirang come-from-behind na panalo sa overtime, 87-78, kontra Adamson University (AdU) Soaring Falcons upang mapanatiling malinis ang kartada sa ikalawang laro miyerkoles ng 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball action sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Nagpakawala ng 13-4 blast ang Katipunan-based squad sa additional period kabilang ang apat na puntos ni Diouf at matinding block upang maiselyo ang panalo na kinailangang maghabol mula sa 16-puntos na kalamangan.

Tumapos ang Season 84 Finals MVP na si Diouf ng 13 points, 12 rebounds, 4 assists, 4 blocks at 3 steals sa 5-of-7 shooting, habang nanguna sa puntusan si Lucero sa 15 marka, 7 rebounds, 4 assists at 1 steal.

Nag-ambag rin si Terrence Fortea ng 12 points, 5 assists, 2 rebounds at 3 steals, gayundin si last season Rookie of the Year Carl Tamayo ng 11 points, 5 rebounds, 2 steals at 1 assist.

“Catch up or not, we started flat, what is important is we must figure out and to start better. What we move on, importante lang is we need to get some adjustments. Hangga’t maari gusto namin how to start strong that we need to work out. In second half kaya naman mag-rule ng maayos,” pahayag ni coach Goldwyn Monteverde sa post-game interview.

Sunod na makakatapat ng Fighting Maroons ang Far Eastern University (FEU) Tamaraws sa Sabado, habang babawi ang Adamson kontra sa University of the East (UE) Red Warriors sa unang laro sa alas-2 ng hapon. (Gerard Arce)