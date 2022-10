Kyle Paranada, Red Warriors tinuldukan kamalasan

Mga laro sa Sabado: (Araneta Coliseum)

2:00pm — UE vs Adamson

4:00pm — UP vs FEU

RUMATSADA si Kyle Paranada para sa University of the East (UE) Red Warriors upang pagbidahan nito ang pagputol sa 15-game losing streak sa liga nang tambakan ng Far Eastern University (FEU) Tamaraws, 76-66, sa first game Moyerkoles ng 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Pasabog si Paranada ng 25 puntos, 5 assists at 1 steal sa 9-of-17 shooting kabilang ang 5-of-10 sa tres upang maging pangunahing kamador ng Red Warriors.

“Meron lang kaming lapses down the stretch but still the bottom line is the game plan was followed. I thank my boys, especially si Kyle (Paranada),” wika ni UE head coach Jack Santiago.

Nakakuha rin ang UE ng suporta mula kina JM Yulabut na may 9 points, habang tig-8 markers sina Luis Villegas at Nick Paranada.

Mayroon namang 12 rebounds si Jalen Stevens kasama ang 4 puntos.

Ito rin ang kauna-unahang panalo ng UE Red Warriors laban sa Morayta ballers sapol noong Setyembre 30, 2018.

Nahulog naman sa 0-2 kartada ang FEU Tamaraws matapos matalo ng Season 97 runner-up na Ateneo Blue Eagles noong nagdaang Linggo, 79-70.

Pinagbidahan ni Patrick Sleat ang FEU sa 15 points, 3 boards at 4 steals. (Gerard Arce)