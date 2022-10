Kris Bernal adik sa lipstick

Habang naghihintay ng next TV project siya si Kris Bernal, ang kanyang make-up line business ang kanyang inaasikaso.

Kahit na nagiging busy raw si Kris sa iba’t ibang showbiz activities, hinding-hindi raw niya pababayaan ang kanyang make-up line dahil siya mismo ang bumuo ng brand na ito na nagsimula lang dahil sa hilig niyang mag-collect ng lipstick.

“Mahilig ako mangolekta ng lipsticks, hindi ako marunong mag make-up, pero kapag kailangan kong mag make-up, magli-lipstick lang ako so parang I have a huge collection of lipsticks. Tapos sabi ko, bakit di ako gumawa ng sarili ko, ‘yung as in ‘yung problema sa lipstick, ‘yun ang gagawin ko.

“So ginawa ko siyang parang may gloss, may peppermint, may skincare ‘yung lipstick, tapos na-enjoy ko siya. Ayun naglabas na ulit ako ng bagong product. Kasi kapag gumagawa ako ng product gusto ko parang solution siya to a problem, so kunwari ayan all-in-one. Ako talaga nagpo-formulate lahat,” pahayag ni Kris.

Aminado rin si Kris na metikulosa siya pagdating sa beauty products na kanilang ibinibigay sa mga customer. Mag-isa lang daw siyang nagpapatakbo ng kanyang beauty brand business.

“Alam mo kasi sobrang metikulosa ako, so sinubukan ko naman magkaroon ng mga tauhan, pero kapag iniiwan ko sa kanila parang ako pa rin, ako na lang, kasi mas kabisado ko ‘yung gagawin.

“Sobrang hirap, as in doon ako napapagod. At saka since ‘yung products ko kasi made in Korea siya, so pinapadala pa dito sa Pilipinas then balik ‘yung feedback ko, pabalik-balik hanggang sa makuha ko yung gusto kong formula.”

Huling napanood si Kris bilang kontrabida sa GMA Afternoon series na Artikulo 247. (Ruel Mendoza)