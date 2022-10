Kampeon ng PVL papalo sa SEAG

IREPRESENTA ang Pilipinas sa 2023 Cambodia Southeast Asian Games ang dagdag na insentibo sa tatanghaling kampeon ng 2022 Premier Volleyball League Reinforced Conference na inaasahang magiging maigting dahil sa video challenge system na ipatutupad sa mga bakbakan simula Oktubre 8 sa Santa Rosa Sports Complex.

Inihayag ito ni PVL President Ricky Palou at Tournament Director Tony Boy Liao sa paglulunsad ng torneo na dinaluhan ng mga opisyales, coaches at team captain ng siyam na kalahok na koponan na mag-aagawan sa titulo ng ikaapat na komperensiya ng liga sapol na maging propesyonal.

“It was decided by the national federation that the team that will emerged as champion of this conference will be the representative of the country to the 32nd Cambodia SEA Games. Pero dadagdagan pa rin ito ng ibang players from other teams na kailangan para mas lalo pa mapalakas,” sabi ni Palou.

Ang siyam na koponan ay binubuo ng nagtatanggol na kampeon na Petro Gazz Angels, Chery Tiggo Crossover, Choco Mucho Flying Titans, Cignal HD Spikers, Creamline Cool Smashers, PLDT High Speed Hitters, United Auctioneers Army Lady Troopers, ang nagbabalik na F2 Logistic Cargo Movers at ang pinakabagong koponan na Akari Chargers na nasa ilalim ni national coach at Brazilian Jorge Brito de Sauza.

Unang pagkakataon na maisasagawa ang Reinforced conference sa nakalipas na tatlong taon dahil sa pandemic. (Lito Oredo)