Jo Koy biktima ng racism sa Tate

Naging emosyonal si Fil-Am stand-up comedian Jo Koy sa isang pagtatanghal niya sa US habang inaalala ang pinagdaanang racism sa naturang bansa.

Aniya, marami na mga kagaya niya ang dumaranas ng ibang treatment kumpara sa mga local talents sa Tate. Tila masuwerte lang talaga siya dahil sadyang kakaiba ang kanyang style ng pagpapatawa.

“Let’s keep that door open, because there are a lot of voices that deserve to be heard!” caption ni Jo Koy sa kanyang in-upload na Instagram reel.

Ang video clip ay mula sa 4th special niya na mapapanood sa Netflix na may title na “Jo Koy: Live from the Los Angeles Forum”.

Dito ay naikuwento niya sa American audience ang dinanas na diskriminasyon base sa lahing kanyang pinagmulan. Nagpasa kasi siya ng gagawing routine sa isang show na hango ang patawa tungkol sa kanyang nanay na Pinay.

“We love the routine Mr. Koy, but can you drop the joke with the accent?” sabi umano sa kanya ng namamahala sa show.

Ikinumpara niya tuloy ang kapalaran niya sa kapwa comedian na Amerikano.

Tanong niya sa sarili, “Did Jeff Foxworthy get the same note? Coz he has an accent, he’s American, he’s English.”

Dito na nangilid ang luha ni Jo Koy at napainom pa ng tubig sa sobrang sama ng loob.

“I don’t hear anything different but systemic racism, and that’s what I’m saying.

“Not all of us get the same shake,” himutok ni Jo Koy.

Naging blessing in disguise diumano sa kanya ang pagtanggi sa kanyang patawa dahil after nito ay lalo siyang tumapang at nagsikap.

Hindi siya bumitaw na ibida ang kulturang Pinoy sa ibang mga lahi, at ang nais pa nga niya ay magbukas din ang pinto ng oportunidad sa ating mga kababayan.

“Coz that’s what Filipinos do. When one gets through the door, we let all of em go through the f_cking door,” ani pa ni Jo Koy.

Ngayon nga ay patok na patok na si Jo Koy sa mga Kano at mabenta ang mga hirit niya na karamihan ay tatak-Pinoy. (Batuts Lopez)