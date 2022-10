Inflation pinakamalala mula sa 2018! Taas-presyo sa pagkain aabot ng Pasko

Mananatiling mataas ang presyo ng mga bilihin sa pagtatapos ng 2022 dulot ng mahal na pamasahe at pagkain pati na paghina ng piso at pinsala ng bagyong Karding sa sektor ng pananim.

Sa isang statement kahapon ng Department of Finance (DOF) binigyang-diin na ang inflation “is expected to remain elevated for the last quarter of 2022 with the recent fare hike and the impact of typhoon Karding on food supply.”

“The risk of future inflation in the remaining months — October, November, December — would really come from food,”giit naman ni Philippine Statistics Authority Undersecretary Dennis Mapa.

“Food prices would most likely continue to go up,” dagdag nito.

Kahapon ay iniulat din ni Mapa na sumirit ang inflation sa 6.9% nitong Setyembre, pinakamataas mula Oktubre 2018.

Mas mahal na pres¬yo ng mga pagkain, mas mataas na singilin sa kuryente at upa, at mas mahal na presyo sa mga restawran ang mga pangunahing dahilan sa pagsirit ng inflation,sabi pa ni Mapa.

“Ang maling kontribusyon talaga ngayong month of September ay ‘yong food,” sabi ni Mapa. Aniya, tatlong rehiyon na rin ang nagtatala ng double-digit food inflation: Central Visayas, Zamboanga Peninsula at Davao region.

Presyo ng pagkain ayon pa sa opisyal ang pinakabanta sa inflation ngunit may epekto rin ang peso-dollar rate sa presyo ng pagkain dahil sa krudo at transportas¬yon.

Sabi ni Mapa, 6.5% ang inflation sa National Capital Region samantalang 7% sa labas nito o ang tinatawag na Areas Outside the National Capital Region.

Nasa 15 rehiyon ang nagtala ng mas mataas na inflation noong setyembre at tanging ang Eastern Visayas ang bumaba ang inflation kumpara sa agosto ngunit ito ay nasa 6.9% pa rin. (Eileen Mencias)