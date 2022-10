Iba pang sabit sa red-tagging panagutin

Pinatunayan ng Korte Suprema na hindi ligtas at matatakasan ng mga red-tagger ang pananagutan.

Ito ang reaksyon ng Kabataan party-list sa inilabas na show cause order ng Korte Suprema laban kay NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy, na kung saan hiningan siya ng paliwanag kung bakit hindi siya dapat na i-cited in contempt ng judiciary dulot na ipinahayag nitong banta laban kay Manila RTC Judge Marlo Malgar.

“Accountability is long overdue for Badoy’s relentless redtagging spree that has resulted in waves of legitimized attacks against those villified, such as in the case of community pantry organizer Patreng Non, health workers groups, supporters of former VP Leni’s electoral campaign, and even the Angat Buhay NGO among others,” ayon sa Kabataan.

Dahil na rin dito, panawagan ng grupo sa korte na madaliin na ang mga nakabinbin pang kasong administratibo at kriminal na isinampa laban kay Badoy, gayundin ang kahalintulad na mga kasong isinampa laban sa iba pang opisyal na sangkot sa red-tagging. (Eralyn Prado)