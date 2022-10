Gabbi nagpa-tattoo ng ‘bulaklak’ sa Hollywood

Nilubos na ni Gabbi Garcia ang pagbisita sa Hollywood, California dahil nagkaroon din siya ng pagkakataon na makapagpa-tattoo sa isang sikat na shop doon.

“And then she blooms like a flower (flower emoji).

“Narcissus flower; December – new beginnings, rebirth, renewal, optimism, grace, inspiration, and self-love,” caption ni Gabbi sa Instagram post niya nitong Miyerkules.

Ibinida niya ang tattoo niya sa dinayo pa niyang Mark Mahoney’s Shamrock Tattoo shop.

Sa may bandang ibaba ng binti niya napiling magpa-tattoo. Ang design ay tatlong phase ng pag-bloom ng bulaklak, ngunit hindi naman ito gaanong malaki. Sapat lang ito para makita kahit naka-sapatos.

Nakipag-selfie pa siya sa nag-tattoo sa kanya na si East Iz.

Sobrang sulit nga ang pagdayo nila ng boyfriend niyang si Khalil Ramos sa US.

Samantala, papasok na rin sa negosyo sina Gabbi at Khalil. Inanunsyo ito ng aktres sa IG stories niya.

“Hi everyone. So @khalilramos and I have been working on this for a while now. We are launching our very own Food business!

“We are sooo happy to MEAT you!!! @meatuptime,” ani Gabbi. (Batuts Lopez)