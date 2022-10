Dahil sa ‘Iron Heart’ Richard ‘absent’ sa birthday ni Annabelle

Alam mo, Dondon (my dear editor), nang dalawin si Richard Gutierrez ng misis niyang si Sarah Lahbati at ng mga anak na sina Zion at Kai, akala ko ay magtatagal pa siya sa location taping ng Iron Heart sa Cebu City.

‘Yon ang bagong teleserye ni Richard sa ABS-CBN kung saan ay kasama niya sina Maja Salvador, Sue Ramirez, Jake Cuenca at iba pa.

Pero sa kuwento nga sa akin ni Annabelle Rama, patapos na raw ang first cycle ng lock-in taping nina Richard sa Cebu at pauwi na ng Maynila today.

So, sobra lang sigurong na-miss ng kanyang mag-iina si Richard kaya dumalaw ang mga ito sa Cebu noong weekend.

Pag-uwi nga pala ni Richard ng Maynila, sasamantalahin nila ang pagba-bonding dahil babalik din kaagad sa Cebu ang aktor.

Mabilisan lang daw ang taping break nila.

Kuwento nga ni Bisaya, baka raw mas magtagal ang second cycle ng lock-in taping nina Richard.

Eh, sa October 26 pa naman ang advance celebration ni Bisaya ng kanyang 70th birthday at baka nga raw nasa Cebu pa si Richard by that time.

Sabi pa ni Bisaya, “Ok lang, wala naman akong magagawa. Siyempre, kailangang unahin ni Chard ang trabaho niya.”

Gary sold out concert sa California

Dahil sold out na ang tickets sa ‘Gary V: Re-Energized’ Pechanga Casino in Temecula, California on October 8, maraming mga kaibigan ko sa Los Angeles ang nangungulit sa akin na kausapin ko si Anna Puno para makabili sila ng tickets para sa October 9 UCLA show ni Gary Valenciano.

In fairness, mabenta ang tickets sa lahat ng shows ni Mr. Pure Energy.

Ang bongga.

Sabi nga ni Anna, posibleng before the weekend ay ma-sold out na rin ang UCLA show ng mister ni Angeli Pangilinan-Valenciano.

Wow!