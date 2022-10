Coach Tab makulit, Bal down to earth

NAKAKATUWA mga ka-Abante na nakasama ko ang mahusay na coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin at ang PBA legends na sina Bal David at Rodney Santos.

Sa Sportalakan, nagkaroon ako ng pagkakataon na makapanayam silang muli, pero ngayon ay face to face na.

Mismong ang aming team ang pumunta sa kanila para sa isang panayam.

Sa pagpunta sa Ateneo, ramdam ko ang intensity mga ka-Abante, ‘yung pagka-focus nila sa ensayo. Talagang sistematiko, kung ako ang player, hindi ako kukurap talaga dahil matatakot ako kay coach Tab. Hehe.

Hindi sa sinasabi ko negatively ‘yung takot, pero ‘yung respeto naroon dahil nakikita ko kung gaano kaseryoso si coach sa kanyang ginagawa. Kumbaga, intimidating talaga mga ka-Abante kaya naman nakakatuwa na pagkatapos ng ensayo ay lumabas ang ibang side ni coach.

Kilala naman natin personally ang Ateneo head coach pero iba pa rin talaga na nilalabas niya ang mga kulit niya sa mga pagkakataon na wala siya sa loob ng court.

Opo, makulit din si coach Tab. Game na game siya sa mga pakulo namin at pumayag pa siya na makipaglaban sa akin sa shootout. Bago ako manalo doon, pinaandaran ako ni coach ah!

Medicine ball ba naman ang ibinigay sa akin imbes na basketball. Oh ‘di ba, sabi ko sa inyo makulit si coach! ‘Yun ‘yung nakakatuwang parte talaga, na nagagawa namin mailabas din ‘yung ibang side mg mga nakakapanayam naman kahit pa on cam. Bilang basketball fan, nakakatuwa na ‘yung mga malalaking personalities sa sports ay nakakasalamuha at mas nakikilala ko naman.

Nagpunta rin ako sa aking Alma Mater na UST kung saan head coach ang PBA legend na si Bal David, at assistant coach naman ang kapwa nito legend na si Rodney Santos. Eto yung mga player na naabutan ko sa liga kaya iba ‘yung saya na makakulitan sila.

Sa kabila ng kasikatan nila, ang baba ng mga loob nila. Walang silang ere sa katawan, talagang down to earth. Hindi nila ipararamdam sa iyo na mas mataas sila sa iyo. Kung iisipin, grabe ang achievements nila pero kung makipag-usap sila sa iyo, parang tropa tropa lang. Oh ‘di ba?

Kaya hindi nakakapagtaka na hanggang ngayon ay marami pa rin silang fans. Bukod sa husay, napakagaling pa nilang makisama. At sa usapang coaching naman, ang saya nila tignan, na kahit bago pa lang sila sa Growling Tigers ay buo na talaga sila.

Ang gaan nila panoorin, ang saya nila tignan. Masasabi mo na kahit sa maikling panahon pa lang ay nakuha na nila ‘yung koneksiyon na kakailanganin nila.

Tulad ng mga coach ng UST, ganoon din ang mga player nila. Napakababait na mga bata, game rin sa kulitan, kahit hindi mo na hilingin sa kanila, sadyang lumalabas ang pagiging kengkoy ng mga bata.

Isa lang masasabi ko mga ka-Abante, talagang hindi mo pwede husgahan ang mga tao hanggang hindi mo pa sila nakikilala ng lubos. Normal sa atin na ma-intimadate, pero ‘wag natin hayaan ‘yun na makaapekto sa pakikitungo natin sa ibang tao.

Agree ba kayo diyan, mga ka-Abante?

Muli, patuloy po ninyong suportahan ang Sportalakan! Salamat po at God bless!