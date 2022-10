Cameron Krutwig tumagay ng triple double

Mga Laro bukas: (Araneta Coliseum)

ITINALA ni Blackwater import Cameron Krutwig ang unang triple-double upang tulungan ang Blackwater Bossing sa 109-106 panalo kontra Philippine Cup champion San Miguel Beermen sa unang sultada ng 2022 PBA Commissioners’ Cup sa Araneta Coliseum, Miyerkoles.

Kinolekta ni Krutwig ang 20 puntos, 18 rebounds 10 assists at 2 blocks upang iahon ang Bossing sa 16 puntos na pagkakaiwan tungo sa pagkolekta sa ikalawa nitong panalo sa loob ng apat na laro.

Umahon ang Bossing sa ikaapat na yugto mula sa pagkakaiwan sa 104-106 kung saan kinailangan nito ang hindi nakumpleto ni Baser Amer na dapat sanang 4-point play na nagbigay sa Blackwater sa 107-106 abante.

Sinundan ito ng pag-agaw ni Myke Ayonayon sa pasa ni CJ Perez ng Beermen para sa lay-up upang ibigay nito sa Bossing ang tatlong puntos na kalamangan sa 109-106.

Pinilit ng Beermen itulak sa overtime ang laban subalit natakpan ang lahat ng tsansa nitong makatira na nagresulta sa sablay ng import na si Diamond Louis Stone at malasap ang unang kabiguan sa torneo.

Tumulong sa Bossing sina Baser Amer na may 16 puntos, 3 rebounds, 3 assists at 2 steals, habang si Troy Rosario ay nagdagdag ng 13 puntos, 1 rebound, 1 assist at 1 block.

May 11 puntos si Yousef Taha habang tig-10 puntos naman sina Gab Banal at Ayonayon. (Lito Oredo)