Bongga ni Toni oh! Paul Soriano napipisil na press secretary ni PBBM

Ano kaya ang magiging role ni Toni Gonzaga kapag nakumpirma at opisyal na ngang tinanggap ng kanyang asawa na si Direk Paul Soriano ang trabaho bilang Press Secretary ng Malacanang?

Mismong ang aming sister-newspaper na Politiko ang naka-scoop ng balita na inaalok ng Malacanang ang nasabing film & TV ads director para sa naturang posisyon.

Ang unang ginang na si Liza Araneta-Marcos ang sinasabing pumili kay Paul para maging tagapagpasalita ng Malacanang.

“First lady’s Choice? Marcos reportedly wants Paul Soriano as press secretary,” ani pa sa headline.

Nakaposte rin ito sa tweet ng aming bossing na si Gil Cabacungan at ibinahagi nito sa mga netizen ang posibleng isang tiga-film industry ang magiging press secretary.

Sabi pa ni @GilCabacungan, “Toni Gonzaga’s husband could be the next Press Secretary. God morning to all Maritess fans of @Politiko_ph”.

Well, naging partners sina Direk Paul at Toni sa ilang mga film projects na ginawa nila, kung saan ang aktres mismo ang nag-produce at nagbida at ang film outfit ng asawa nito ang naghandle ng production, at si Direk Paul mismo ang nagdirehe.

Sa aming palagay, ibabaon na sa hukay ng mga Kakampinks ang mag-asawa sa mga dumadapong oportunidad sa kanilang palad mula nang maupo si BBM sa Palasyo bilang Presidente. (Rey Pumaloy)