Boksing, swimming sa Usapang Sports

Boxing at swimming ang tampok na talakayan ngayong umaga sa Tabloids Organization in Philippines Sports Inc. (TOPS) “Usapang Sports” sa Behrouz Persian Cuisine ganap na alas-10:30 ng umaga.

Si World Boxing Association (WBA) Asia super featherweight champion Charly Suarez kasama ang anim na promising swimmers mula sa Swimming League Philippines (SLP) ang makakakuwentuhan ng mga miyembro ng nasabing sportswriters organization.

Magbibigay ng pinakabagong detalye hinggil sa kanyang paghahanda na maidepensa ang korona ngayong buwan ang 33-anyos na dating top amateur boxer, Olympian at two-time Southeast Asian Games champion na si Suarez.

Makakasama niya sa talakayan sina Evenezir Polancos, Albert Sermonia II, Seb Rafael Santos, Jenn Albreicht Sermonia, Saira Janelle Pabellon at Shinloah Yve San Diego, ang mga kabataan na bagong brand ambassador ng swimming apparel na TYR.

Mula sa iba’t ibang swimming club na nasa pangangasiwa ng SLP sa pamumuno ni Joan Mojdeh, ikukuwento ng mga nasabing kabataan ang malaking karangalan sa pag-angat ng kani-kanilang career ang pagkakapili para mag-endorso ng TYR brand.

Ang TOPS Usapang Sports ay mapapanood nang live sa mismong Facebook page nito at sa Channel 45 ng bagong ilulunsad na PIKO (Pinoy Ako) mobile app channel sa pagtataguyod ng Philippine Sports Commission (PSC), Games and Amusements Board (GAB), Pagcor at Behrouz Persian Cuisine. (Annie Abad)