BINI humagulgol bago sumayaw

Inamin ng P-pop girl group na BINI na hanggang ngayon ay kinakabahan pa rin sila kapag nagpe-perform at may isang pagkakataon nga na nag-iyakan sila bago mag-perform dahil sobra silang natuwa.

Kuwento ni BINI Colet na kahit kinakabahan sila, 200% naman ang binibigay nila sa pagkanta at pagsayaw dahil lagi silang nagdadasal bago humataw sa stage.

“Nagpe-pray po kami lagi at nire-remind namin sarili namin na i-enjoy lang ‘yung performance kasi para sa mga tao po ‘yon, para sa supporters namin. Parang nere-reminisce pa namin ‘yung pangyayari at training namin. Nag-iiyakan po kami bago sumayaw,” sey ni Colet sa panayam sa kanila ng “Cinema News” ng Cinema One YouTube channel.

Back-to-back ang success na nararating ng tinaguriang “nation’s P-Pop girl group” pero hindi nila ito hinahayaang palakihin ang kanilang ulo. Ibinahagi pa ng 8-member girl group na lagi nila pinapaalala sa isa’t isa na manatiling “humble” at “grounded” kahit anong mangyari.

Sa loob kasi ng isang taon, nakapaglabas ang BINI ng debut album, napasama sa ilang top-trending charts, at nanalo bilang “PPOP Group of the Year” sa TikTok Philippines Awards 2022 at “Outstanding Female Group of the Year” sa Diamond Excellence Awards 2022. Umaabot din sa New York ang kanilang billboard at iniimbitahan sila mag-perform sa mga national convention.

Ayon kay BINI Mikha, “Whatever achievements in life or projects, we always tell each other to be grateful. We shouldn’t be kampante, na masanay kaming madaming dumadating.”

Nitong Setyembre 29, ni-release na ng BINI ang kanilang ikalawang album na “Feel Good.” Kasabay nito ay ang pag-launch ng fierce na music video ng kanilang bagong kanta na “Strings.” (Rb Sermino)