Bela, Norman hindi totoong hiwalay

Ibang level na rin talaga ang friendship nina Bela Padilla at Kim Chiu. Mukhang ang condo ni Kim ang pinagamit muna niya sa kaibigang si Bela nang dumating ito mula sa mahigit isang taon na pamamalagi sa London.

Sa recent Instagram post ni Bela niya binanggit na sa bahay nga raw ni Kim siya nag-i-stay at sabi pa ni Bela sa reply niya sa comment ni Kim, “Thank you momsy. I really really appreciate you!”

Balik na rin si Bela muli sa paggawa ng movie at siya rin mismo ang kasama sa paglo-location hunting.

Sey niya, “Life lately.

“Arrived in Manila a few weeks ago and spent my days enjoying some quiet moments in @chinitaprincess house… driving… going to mu usual favorite spots… spending time with family and friends… and ultimately, mounting a new film with the best team.

“Life at the moment is both slow and fast. I wake up tired from rest and yet, I feel alive and excited. I realize that there always so many things left unsaid (or unshared) and I’m thankful that you guys just let me be me. This has always been life’s greatest gift to me.”

At siguro, baka sa mga nag-iisip na baka break na or nagkalabuan na si Bela at ang boyfriend niya na si Norman Ben dahil bumalik na ng bansa ang actress, ang palitan nila ng comment sa IG post na ito ni Bela ang patunay na all is well with them.

Miss na nga ni Norman ang actress. Aniya, “Missing these little moments with you and next to you.” Nireplayan naman ito ni Bela ng tatlong heart emojis.

Julia, Gerald feeling bagong kasal sa SG

Pinapakita lang talaga ng mag-dyowa na sina Julia Barretto at Gerald Anderson na habang tumatagal, mas lalong tumatatag ang relasyon nila.

Kahit ilang beses na naiintriga na kesyo nagkakalabuan o break na, dedma lang ang dalawa at manggugulat na masaya silang magkasama.

Tulad na lang sa pag-attend nila sa F1 race sa Singapore. Sa post ni Julia, walang-duda na super nag-enjoy ito sa bakasyon nila ni Gerald na nasolo nila ang mga araw na silang dalawa lang.

Sey ni Julia, “Hello! Sorry no update the past few days, been on vacation mode and it’s been so nice to spend some quality time with RJ. Excited to share memories collected this weekend.”

Komento ng mga fan, parang bagong kasal ang dalawa, at mukhang nagha-honeymoon sa Singapore, ha!