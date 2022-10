Barbie Forteza nalula sa pakilig ni Jak Roberto

Nalula sa maraming papuri sa kanyang performance sa GMA teleserye na Maria Clara At Ibarra ang Kapuso Drama Princess na si Barbie Forteza.

Sa unang episode pa lang ay nagpakita na ng husay si Barbie bilang si Klay, isang Gen Z working student na dala sa kanyang mga balikat ang hirap sa kanyang pag-aaral at sa kanilang tahanan.

Para makapasa sa kanyang nursing course, kailangan niyang gumawa ng book report tungkol sa Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal. Isang gabi ay bigla siyang na-transport sa panahon kunsaan naganap ang mga nangyari sa libro at makilala niya ang iba’t ibang karakter nito.

Nagpasalamat si Barbie sa mga papuri dahil hindi raw madali ang ginawa nilang pagbuo ng isang historical portal fantasy. At dapat din daw purihin ang buong production ng teleserye dahil sa mabusising pag-alaga nila sa kahit na kaliit-liitan na bagay sa bawat eksena.

“Ang pinagpapasalamat ko na lang talaga ay nakabuo kami ng pamilya sa set namin na talagang very maalaga. From the program manager to the executive producer to the staff, to our director, lahat talaga, concern nila ang mga artista and ‘yung buong team, ‘yung lahat ng taong nagtatrabaho. ‘Yun lang din ‘yung pinagpapasalamat ko. It may be very challenging pero teamwork pa rin talaga ‘yung nanaig sa set namin.”

Natuwa rin si Barbie dahil sa mataas na ratings na nakuha ng show sa pilot episode nito. Worth it daw ang mga pinagdaanang mga pagsubok ng produksyon noong naka-lock-in taping nila sa Ilocos Sur ng dalawang buwan.

“Nagsisimula na ang bagyo nang nasa Ilocos kami nito. Medyo na signal number three kami doon. Inabutan kami ng lindol sa Ilocos habang nagsu-shoot kami. Madaling araw, nandoon kami sa gitna ng Calle Crisologo, mayroon kaming kukunan na mahabang eksena kaso biglang lumindol!

“Sa set, maghanap agad ng open area because you know the sakuna is always there. Nakakaloka! Kailangan maging alerto ka, maging listo ka sa lahat ng puwedeng mangyari,” kuwento pa ni Barbie.

Kinilig naman si Barbie nang sumali sa Twitter Party ang kanyang boyfriend na si Jak Roberto noong umere ang pilot episode ng Maria Clara At Ibarra noong Lunes.

Tweet ni Jak: “Grabe Madam, @dealwithBARBIE timpladong timplado mo lahat ng eksena, pinakita mo sakin lahat ng sinasabi mo sakin nung Bolera! Dami kong natututunan sa work mo Madam. Pa-bidyo greet! Haha #MCIAngSimula.” (Ruel Mendoza)