Aaron Judge hari ng home run

SWABENG hinambalos at pinaglayag ni Aaron Judge ang bola, habang binabaybay ang bases ay napangiti.

Parating sa home, umatras ang teammates para solo niyang tapakan ang plate.

Solo na ng New York Yankees slugger ang tuktok ng American League home record.

Sa harap ng 30,553 crowd na sumaksi sa second game ng day-night double-header sa Globe Life Field sa Arlington, pinalipad ni Judge ang home run No. 62 ng season Martes ng gabi para burahin ang 61-year-old AL record ni Roger Maris.

“In my book, it’s just another day,” ani Judge matapos ang 3-2 loss ng Yankees sa Texas Rangers.

Sinalubong ng bat ni Judge ang first inning pitch ni Rangers starter Jesus Tinoco, pinalipad sa left field.

Hawak ni Barry Bonds ang major league record na 73 home runs, nilista noong 2001 habang nasa San Francisco Giants. (Vladi Eduarte)