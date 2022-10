4 labo-labo sa OPS

Isang karangalan para kay Atty. Mike Toledo na magsilbi sa ilalim ng Marcos administration sakaling alukin na maging press secretary.

“Sino ho ba naman tayo para tumanggi? I will be humbled, it will be an honor and privilege to serve under the Marcos administration,” ani Toledo.

Taliwas sa kagustuhan ni Toledo ay hindi umano interesado si Department of Transportation Undersecretary Cesar Chavez na maging press secretary.

Kinumpirma rin ni dating Cavite Rep. Gilbert Remulla na kabilang siya sa kinokonsiderang kapalit ni Atty Trixie.

Nabalita ring kasama sa listahan ng pinagpipilian si Paul Soriano, mister ng aktres na si Toni Gonzaga.

Samantala, wala pang ikinukunsidera si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na mga pangalan para sa bakanteng puwesto ng press secretary matapos magbitiw si Atty. Trixie Angeles.

“Noon pa ‘yan lu¬malabas eh. Respect the President’s choice, but up to now we were not yet informed talaga na mayroon ng kino-consider because this is just is an event that happened,” ani Executive Secretary Lucas Bersamin. (Aileen Taliping)