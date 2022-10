2 suspek sa Percy Lapid ambus sapol ng CCTV

Tinutukoy na ng binuong Special Investigation Task Group (SITG) Lapid ang dalawang ‘person of interest’ na bumaril at pumatay sa palaban na brodkaster na si Percival Mabasa, alyas ‘Percy Lapid’, habang magkaangkas ang mga ito sa motorsiklo noong Lunes ng gabi sa Las Piñas City.

Ayon kay Southern Police District (SPD) director for operations P/Col. Restituto Arcangel, dalawang CCTV camera na ang narebyu nila na nakahagip sa mga ito habang ginagawa ang krimen. May 10 CCTV camera pa aniya silang sisilipin at umaasa sila na may makikita sila rito na makakatulong para tuluyang matukoy ang mga suspek at ang kanilang motibo.

Bukod dito, ipinasuri na rin ng task group ang mga basyong bala na narekober sa lugar para malaman ang may-ari ng baril na ginamit sa krimen.

Dadgag nito, planado aniya ang pagpaslang kay Mabasa kabisado ng mga suspek ang galaw at daraanan nito pauwi sa kanilang bahay sa No. 6 Bedan St., BF Resort Village, Talon Dos, Las Piñas City.

Samantala, bukod sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG), Highway Patrol Group (HPG), Crime Laboratory, Intelligence Group, Las Piñas City Police Station at Special Operation ng Southern Police District na bumubuo sa SITG, inatasan na rin ni Department of Justice (DOJ) Secretary Crispin Remulla ang National Bureau of Investigation (NBI) para mag-imbestiga sa krimen, kabilang dito ang mga personalidad na binanatan ni Mabasa nitong mga nakaaang linggo.

Kinondena rin ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benjamin ‘Benhur’ Abalos Jr. ang sinapit ni Mabasa at nangako ito na gagawin ang lahat para mahuli ang mga killer at utak ng krimen.

Kaugnay nito, inamin ng anak ni dating Manila Mayor Mel Lopez na si Atty. Alex Lopez na isa sa mga binanatan ni Mabasa ang isyu sa No Contact Apprehension Policy (NCAP) sa programa nitong Lapid Fire, partikular nang magsampa siya ng plunder laban kina dating Manila Mayor Isko Moreno Domagoso at kasalukuyang alkalde na si Honey Lacuna sa Office of the Ombudsman.

Gayunman, idiniin ni Lopez na bagama’t inaatake sila ni Mabasa, alam aniya niya na hindi gugustuhin nina Moreno at Lacuna na may masamang mangyari sa biktima o kahit na sinong miyembro ng media na nambabatikos sa mga politiko. (Edwin Balasa/Betchai Julian)