Yassi Pressman kinabog ni Gretchen Ho kay Daniel Ricciardo

Unti-unti na ngang lumalabas kung sino-sino ang mga Pinoy star na nagpunta ng Singapore para sa Formula 1 car race nitong weekend.

Nauna nga si Yassi Pressman na dinala ng isang media, marketing company.

Sumunod ay ang mag-asawang John Prats, Isabel Oli. Naka-post sa Instagram ni John ang pruweba na nasa Singapore sila. Mapapanood din ang video na kuha sa karera.

May photo rin ang dalawa habang naka-background ang race track.

At bongga rin si Gretchen Ho na nag-Singapore nga para sa sports coverage nito sa kanyang TV show.

Suwerte ni Gretchen dahil may photo pa siya ni Daniel Ricciardo. Kabog nga niya si Yassi Pressman.

“Used to going through a swathe of bouncers to get photos with NBA players, so it was pretty refreshing to be able to do this without any fuss! We were on the same line going into the paddock and Daniel Ricciardo was super friendly, chill and all smiles!

“From 16th at race start, Ricciardo registered his season-best finish of 5th in the #SingaporeGrandPrix! The outgoing McLaren driver said this was his best finish after a year-long struggle. Teammate Lando Norris finished 4th.”

Derek Ramsay panot na, nagpa-tattoo ng anit

Dumating na si Derek Ramsay sa estado na tumatanda na talaga siya, at unti-unti na ngang nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang itsura.

Hindi kinahiya ni Derek ang unti-unting pagtaas ng kanyang hairline kaya naman binalandra niya sa Instagram ang pagsalang sa scalping, o tinatawag na scalp enhance, scalp tattoo, sa bahagi ng ulo na napapanot.

Nagkaroon ng ex-deal si Derek sa Man Scalp clinic, para maayos ang kanyang mataas na hairline sa noo at mapigil ang mabilis na pagtanda ng aktor.

Base sa caption ng pinoste ni Derek sa Instagram, isang tattoo procedure ang sinubukan ni Derek para sa kanyang hairline.

Ipinakita lang ang computer sketch sa parteng noo sa larawan ni Derek, na siyang tatakpan.

Kung guwapo na si Derek kahit mataas ang kanyang hairline, siguradong mas kikisig ito sa bago niyang itsura.