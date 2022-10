Vico pinasabik ni PBBM

Kabilang ang celebrity politician na si Mayor Vico Sotto sa mga um-attend sa pagpapasinaya ng itatayong subway system sa Kalakhang Maynila na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos (PBBM) nitong Lunes.

Sa kanyang speech ay ipinabatid ni Vico ang kasabikan para sa pang-world class at kauna-unahang subway system sa Pilipinas.

“Ikinagagalak ko pong maging bahagi at maging saksi ng groundbreaking ceremony na ito.

“Sabik na sabik na po kami na magkaroon ng subway and we are so happy, we are more than happy and excited na mayroon pong dalawang istasyon na nandito po sa Lungsod ng Pasig. Ortigas North and Ortigas South,” anang ama ng Pasig.

Usap-usapan kasi na si Mayor Vico ang pinakamatunog na maaaring ilaban ng oposisyon sa mga darating na eleksyon dahil sa mabango ang kanyang pangalan. Kaya ilan ang napakamot ng ulo lalo na umano ang mga kakampink dahil suportado nito ang mga Marcos.

“We are confident that under this administration through the leadership of President Marcos that the construction of the subway will be very smooth. Asahan po ninyo na ang lokal na pamahalaan ng Pasig ay nandito para suportahan ang programa and we will do everything we can,” dagdag pa ni Vico.

Batid raw niya na marami ang nangangamba dahil ilang kalsada ang isasara bunga ng proyekto, ngunit aniya’y kailangan magsakripisyo para na rin sa mas maliwanag na kinabukasan.

Para sa mga malilikot ang imahinasyon, hindi pa maaaring isabak bilang Pangulo or VP si Vico dahil kung magaganap ang eleksyon sa 2028, 39 years old pa lang ito. Kapos sa itinakdang edad na 40 pataas.

Kaya malabo talaga na banggain ng anak nina Vic Sotto at Coney Reyes ang current admin dahil magmimistulang hinog sa pilit kapag siya ang ginawang manok sa politika. (Batuts Lopez)