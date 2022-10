Toni humagulgol sa bagong show sa ALLTV

Bonggang pagsalubong ang tinanggap ng aktres na si Toni Gonzaga sa set ng bago nitong talk show na “Toni” sa ALLTV.

“Welcome to your new home!” sorpresang pagbati pa sa aktres ng mga makakatrabaho niya sa naturang show.

Hindi tuloy mapigil ng TV host na maging emosyonal dahil nga muli siyang mapapanood sa telebisyon makalipas ang ilang taon.

“May set na tayo. ‘Di ba dati sa gilid lang tayo nagshu-shoot. Ngayon may set na,” mangiyak-ngiyak pang pahayag ni Toni habang minamasdan ang sosyal na gayak sa bago niyang show sa network.

“Sabi ko na ayokong umiyak eh. Umiyak na ‘ko sa kotse, sabi ko ayoko na umiyak,” nasabi pa ng host habang chini-cheer siya ng staff at crew ng “Toni G! Toni G!”

“Bakit? May rally ba?” birong tugon pa ng asawa ni Paul Soriano.

“Yehey! Thank you! May bahay na tayo!” ani pa ni Toni pagbaba nito sa hagdan na inalayan pa ng bouquet of flowers ng staff.

Nag-pilot episode na nga ang “Toni” nitong Lunes. Una niyang naging guest ang malapit niyang kaibigan na si Mariel Rodriguez-Padilla.

“So honored to be the very first guest of @tonishowofficial (orange hearts emoji). The very first to tape an episode at Toni’s own studio!!! Her very OWN!!! Congratulations Team TGS (clapping emoji).

“Toni’s heart is in the show.

“Today was a story about friendship and the great lengths a mother can do for her family. Bukas ibang kuwento na naman so be sure to tune in,” bahagi ng caption ni Mariel sa kanyang post sa Instagram.

Mapapanood ang “Toni” tuwing Lunes-Biyernes, 5pm sa ALLTV. (Batuts Lopez)