Tirador ng donasyon sa simbahan, timbog

Huli kaya kulong.

Ito ang sinapit ng isang lalaki na himas-rehas ngayon sa kulungan nang maaktuhan itong ninanakaw ang donasyon ng isang simbahan sa Batasan Hills, Quezon City nitong Lunes ng gabi.

Kinilala ng Quezon City Police District (QCPD) Batasan Police Station (PS 6) ang suspek na si Erwin Concepcion, 31-anyos mula sa Valenzuela City.

Lumitaw sa imbestigasyon na nag-iikot sa paligid ng simbahan ng St. Peter Parish Church sa Barangay Batasan Hills ang guwardiyang si Maximo Alcalde Jr., 29-anyos, nang makita niya ang suspek na may dalang lagare at pumasok sa comfort room kung saan nakatago ang donation box bandang alas-6:35 ng gabi.

Naaktuhan umano ito ni Alcalde na puwersahang nilagare ang kandado ng kahon at kinuha ang pera. Agad niya itong hinuli at binawi ang ninakaw nitong P625 na donasyon pati ang dala nitong lagare at tatlong screwdriver at saka niya ito dinala sa presinto.

Kakasuhan ang suspek ng paglabag sa Article 299 ng Revised Penal Code (Robbery in an Inhabited House or Public Building or Edifice Devoted to Worship).