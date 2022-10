Super kilig kay Richard Gutierrez: Sue Ramirez ayaw pang pakasal kay Javi Benitez

Inamin ni Sue Ramirez na wala pa siyang planong pakasal sa politician-boyfriend niyang si Javi Benitez.

Kwento ni Sue sa “Star Magic Inside News” sa YouTube na naka-focus muna siya sa kanyang career bilang aktres.

“Madami pa akong gustong ma-achieve sa buhay ko. Nagsisimula pa lang tayo, papunta pa lang tayo sa exciting part kaya I say go, go, go!” sey niya.

“Masyado kaming busy. Alam ko busy siya, ang dami pa niyang gustong gawin, ang dami niyang gustong i-achieve. Tapos ako, ganun din ako. I think at this pace, we’re on the same page. We respect each other’s work and we support each other sa trabaho na ginagawa namin so we’re really not rushing,” dagdag pa ng aktres.

Totoo naman na super busy ngayon si Sue dahil pagkatapos niyang maging kabit sa “The Broken Marriage Vow,” nakakaaliw naman daw ang role niya bilang si Venus sa bago niyang teleseryeng “Iron Heart,” kung saan makakasama niya sina Richard Gutierrez, Jake Cuenca, at Maja Salvador.

“Excited na excited ako. Nakakaaliw ‘yung role ko dito… Balanse ng magandang comedy tsaka kilig-kiligan tsaka mga happy scenes, family scenes,” patikim ni Sue sa inaabangan niyang show na nagsho-shooting sa Cebu.

Malaki rin ang pasasalamat ni Sue sa mga Kapamilya dahil sunod-sunod ang blessing sa kanya.

“Marami pa rin akong gustong ma-achieve. Hindi ko pa naabot ‘yung mga gusto ko pang abutin at hindi ako titigil na matuto palagi, lalo na sa mga nakakatrabaho ko. Tsaka mapupulutan ko rin ng aral ‘yung mga projects na ginagawa ko at thankful lang ako parati,” chika niya.

Wala pang inaanunsyo kung kailan ipapalabas ang “Iron Heart” pero inaabangan na ng netizens kung ano ang magiging takbo ng kwento. (Rb Sermino)