Suot face mask, pa-booster para happy sa Pasko

Hinikayat ni Infectious disease expert Dr. Edsel Salvana ang publiko na magpa-booster at magsuot lagi ng face mask kung gustong maging ‘merry’ ang Pasko.

Sinabi rin ni Saldana na mahalaga ang proteksyon ibinibigay ng booster shots dahil 4 na indibidwal lamang sa 16,017 bagong COVID-19 infections na naitala noong nakalipas na linggo ang naitalang bagong severe o kritikal na kaso.

“If you want to ensure a good Christmas, kung gusto nating lalong tumaas ang tsansa na mangyari ‘yun, nakikiusap po kami sa ating mga kababayan, magpa-boost po kayo para mas maganda ‘yung ating insurance, para hindi tayo makakita ng case spikes pa at kung tumaas man ‘yung cases, manatiling mababa ‘yung number of severe cases,” ayon kay Saldana sa public briefing. (Juliet de Loza-Cudia)