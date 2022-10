Sorry po Lord – Kristoffer

“Sorry po Lord!”

‘Yan nga ang madalas sabihin ni Kristoffer Martin, kapag nararamdaman niyang na-offend niya ang asawa niya.

Kung noon daw, mataas ang pride niya, ngayon ay nakikita na agad niya kung ano ang pagkakamali niya.

“Once na may blessing na from the Lord, nag-iiba ang takbo. Naging understanding na kami sa isa’t isa. Mga away namin noon, pinalalaki ko, ngayon maliit na lang siya.

“May magic ang kasal, eh. Akala ko noon word lang siya. Pero, iba pala pag kasal na,” sabi ni Kristoffer.

Anyway, isang blessing nga na dumating kay Kristoffer ngayon ay ang s latest single na “‘Di Ba?” under GMA Music.

The song, composed by Sir Nicholai Ramil Basilonia, is about a person in denial of his/her breakup and believing that the relationship did not end and is merely a cool-off.

“Natuwa ako habang nire-record namin siya. Iba ‘yung excitement and fulfilment. May mga option pong binigay ang GMA Music at ito po ‘yung tumatak sa’kin kasi ang ganda ng pagkakasulat, ramdam na ramdam talaga ‘yung words. Na-excite rin ako kasi gusto ko talagang kumakanta in Filipino.

“First time ko rin mag-record na may ambag ako sa tugtog, gusto kong ganito ‘yung areglo at ‘yung feel ng kanta. May guitar solo akong binigay at may bridge part din. Ang sarap kantahin ng isang bagay na alam mong may ambag ka,” sabi pa niya.

Aminado naman si Kristoffer na first love niya ang pagkanta.

“First love ko talaga is singing kasi galing po ako sa singing contest, mahilig po talaga akong kumanta. Tapos binuksan ni Lord ‘yung door sa acting na minahal ko rin, in the process minahal ko talaga ng sobra. ‘Yung song writing, sumusundot-sundot kapag naramdaman then isusulat. So in a way balanse po silang tatlo.

“Pagdating sa mga role, gusto ko ‘yung nacha-challenge ako at sinasabi kong ‘di ko kaya pero pag nagawa ko grabe ‘yung fulfilment,” saad niya.

Tutukan ang premiere ng video ngayong October 7 at 5 pm on GMA Music’s YouTube channel and Facebook page. (Rb Sermino)