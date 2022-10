Solenn sobrang wild kay Nico

Kasabay ng matamis na pagbati ni Solenn Heussaff sa kaarawan ng kanyang asawang si Nico Bolzico, inipon din niya ang ilang nakakaaliw at sweet moments nilang pamilya.

“Last year in your 30s!!! This is it. Adulting time round 2. Happy birthday love!!

“Thank you for being the backbone of this family and always lifting me up. Remember to believe in yourself as much as I do. I love you always and forever,” caption dito ng aktres sa post niya sa Instagram nitong Martes.

“Life wouldn’t be wild and fun without you,” pagsasalarawan pa ni Solenn sa pagsasama nilang mag-asawa.

Sa video clip ay masisilayan si Nico bilang kalog na asawa at maalagang ama sa anak nilang si Tili. Panalo rin ang abs nito.

Hindi rin maikakaila na jackpot si Solenn sa asawa dahil bukod sa guwapo na, hunk pa ito.

Kaya nga nasundan kaagad si Tili. Isa muling baby girl ang ini-expect ng couple ilang buwan mula ngayon.

Ang mag-asawang Solenn at Nico ay kinaaaliwan ang mga post sa social media dahil sadyang kakaiba at kadalasan ay nakakatawa ang kanilang mga trip sa buhay. (Batuts Lopez)