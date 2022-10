Pinay R’Bonney Gabriel waging Miss USA 2022

Nagbunyi ang mga Pinoy sa Amerika, pati na mga beauty pageant enthusiast sa Pilipinas, dahil sa pagwawagi ni R’Bonney Gabriel sa 2022 Miss USA.

Si R’Bonney, 28-year-old beauty, ay ni-represent ang Texas sa Miss USA, at nakasungkit nga ng korona. Siya ang magiging representative ng Amerika sa Miss Universe 2022

History na maituturing ang pagwawagi ni R’Bonney sa Miss USA. At yes, Pinay si R’Bonney, ha!

Sa interview kay R’Bonney, sinabi nga niya ang naging kapalaran ng kanyang mga magulang.

“My dad moved to America from the Philippines on a college scholarship with about $20 in his pocket,” sabi niya sa ABC News, isang local affiliate in Houston.

“He wanted to pave a new life for himself. He met my mom in Texas, who is a country woman from Beaumont. I’m a very proud Filipina Texan!” buong ninging na sabi ni R’Bonney.

May mga usap-usapan na parang Pia Wurtzbach ang nangyari kay R’Bonney, na tatlong beses ding sumali sa pageant bago nakuha ang korona.

Mababasa sa YouTube ang maingay na pag-congratulate ng mga Pilipino kay R’Bonney. Feeling ko nga ay parang nanonood ako ng Miss Universe Philippines dahil sa super rami ng mga Pinoy na nakatutok, ha!

Well, congratulations.

Naku, sana ay silang dalawa ni Celeste Cortesi, ang representative ng Philippines sa Miss Universe 2022, ang maglaban sa dulo, ha! Exciting `yon pag nagkataon. (Rb Sermino)