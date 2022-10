PBA legend Ramon Fernandez isinelebra ika-69 kaarawan

NAGDIWANG ng kanyang ika-69 taong kaarawan ang PBA legend at dating Philippine Sports Commission (PSC) commissioner na si Ramon Fernandez nitong nakaraang Lunes, Oktubre 3.

Kasabay ng kanyang kaarawan ay inilunsad ang unang serye ng limited edition ng kanyang autographed card ng Ramon Fernandez Sports and Youth Development Foundation.

Ang mga nasabing card ay mga koleksiyon na may pirma ni Fernandez at iba’t ibang litrato niya noong siya ay naglalaro pa sa PBA.

Pinasalamatan ni Fernandez sa kanyang social media account ang lahat ng naging parte sa nasabing proyekto, lalo na ang kanyang butihing maybahay na si Karla Kintanar.

“Maraming, maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta hanggang ngayon,” ayon sa kanyang post sa kanyang Facebook account.

“What made it even more special was the surprise launch of my series 1 limited edition autograph cards by the Ramon S. Fernandez Sports and Youth Development Foundation in connivance with my super supportive wife Karla Kintanar-Fernandez.” (Annie Abad)