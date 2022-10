Pamilya ni Percy Lapid, mga politiko humingi ng hustisya sa gobyerno

Kinondena ng pamilya ng napaslang na broadcaster na si Percy Lapid ang ginawang pananambang at pagpatay sa kanya nitong Lunes ng gabi sa Las Piñas City.

Batay sa inilabas na pahayag ng pamilya sa pamamagitan ng kapatid na si Roy Mabasa, nakagagalit ang ginawang pagpatay sa kanyang kapatid.

Ang pag-ambush aniya kay Lapid ay hindi krimen para lamang patahimikin siya kundi krimen ito laban sa pamilya, sa kanyang propesyon at sa katotohanan.

“We are deeply saddened and angered by the brutal and brazen killing of fearless broadcaster, father and husband, brother and friend, Percy Lapid. We strongly condemn this deplorable crime; it was committed not only against Percy, his family, and his profession, but against our country, his beloved Philippines, and the truth,” ani Mabasa.

Tinatangkilik aniya ng publiko si Percy Lapid dahil sa kanyang matapang at matatalas na komentrayo at paglaban sa fake news.

Iginiit ng pamilya ng napaslang na broadcaster ang mabilis na paglutas sa kaso at maparusahan ang mga nasa likod ng kanyang pagkamatay.

“We demand that his cowardly assassins be brought to justice,” dagdag ni Mabasa.

Tahasan ding kinonenda nina Senadora Risa Hontiveros at Senador Robin Padilla ang pagpaslang sa hard-hitting commentator na si Lapid.

“Tahasan kong kinokondena ang pagpaslang kay Percy Lapid. This is a brazen attack on press freedom. But this also demonstrates the inherent power of speech and truth telling,” sabi ni Hontiveros sa isang statement.

Sinabi naman ni Padilla na walang puwang sa ating lipunan ang mga gumagawa ng karumaldumal na krimen, maging nasa media man, sibilyan, o unipormado man.

“Ang pagkakapaslang na ito sa isang mediaman ay pagyurak po sa malayang pamamahayag na pinagtitibay ng ating Saligang Batas,” ani Padilla. (Aileen Taliping/Dindo Matining)