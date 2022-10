P1B COVID allowance ng mga health worker ibibigay na

Inaprubahan na ng Department of Budget and Management (DBM) ang pagpapalabas ng P1.04 billion na Special Allotment Release Order (SARO) sa Department of Health (DOH) para sa Special Risk Allowance (SRA) ng mga public at private health worker na nagtrabaho sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic.

Ang nabanggit na halaga ay para sa SRA claims ng 55,211 na tig-P5,000 kada buwan na ipinagsilbi noong panahon ng state of national emergency.

Sinabi ni DBM Secretary Amenah Pangandaman na kinikilala nila ang ipinakitang sakripisyo ng health workers at hindi inalintana ang panganib ng COVID-19 para lamang magamot at maalagaan ang mga pasyenteng tinamaan ng mabagsik na virus.

“We understand and recognize the selflessness and immense sacrifice that our health workers continue to pour out thruoughout these turbulent times. Isa po itong pagkilala sa kanilang sakripisyo,” ani Pangandaman.

Ang mga kuwalipikadong tatanggap ng SRA ay mga health worker gaya ng doktor, nurses, allied medical at iba pang personnel na na-assigned sa mga hospital at health care facility na direktang contact sa mga pasyenteng may COVID-19, persons under investigation (PUIs) at persons under monitoring (PUMs).

“Rest assured that we will continue to closely coordinate with the DOH so that our health care workers get the allowance and benefits they deserve,” ani Pangandaman.

Sa kabuuan ay mayroon ng naipalabas ang DBM na SRA na nagkakahalaga ng P11.857 billion. (Aileen Taliping)