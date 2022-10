Newcomer tinalakan ng award winning actor dahil sa GF na aktres

Nagulat naman kami sa nakarating sa aming balita. Kahit pala malapit nang ikasal ang isang actor sa kanyang girlfriend, mukhang umiiral pa rin ang pagiging seloso niya.

Selos o pagiging over protective kaya sa actress-girlfriend?

Sa nakaraang fashion show ng isang brand, na-interview ang isang baguhan pa rin namang actor ng isang network. Naitanong daw rito kung sino sa mga celebrity endorsers ng naturang brand ang gusto niyang makita sa fashion show, ang name ng actress-girlfriend ang binanggit ng baguhang actor.

Nagkataon kasi na si actress-girlfriend at si baguhang actor ay magkasama sa sa isang show at pine-play-up rin na may love angle sa mga characters nila. Kaya si actress-girlfriend ang nabanggit ni baguhang actor.

Obviously, hindi ito nagustuhan ni actor. Nagpadala muna raw ito ng message sa social media ni baguhang actor ng ilang beses na gusto siyang makausap at hiningi ang contact number nito. Nang makausap na, sinabi raw ni award-winning actor rito na hindi niya nagugustuhan ang tila pagbanggit-banggit nito sa girlfriend sa mga interviews niya.

Nagpakumbaba naman daw ang baguhang actor at humingi na lang ito ng sorry kung ganoon ang nagiging impression kapag nababanggit niya ang pangalan ng actress-girlfriend sa mga interviews niya.

Hmmm… tingin naman namin, wala naman sigurong dapat ika-react ng todo ang actor lalo na’t mukhang solid naman ang relasyon nilang mag-dyowa at ‘yun na nga, engaged na rin naman sila. At isa pa, may dyowa rin naman ang baguhang aktor. (Rose Garcia)