‘Nami Island sa Rizal’

May biglaang roadtrip? Naghahanap ka ba ng bagong magandang lugar na pang Tiktok at Facebook?

Tara G na sa Rizal. Isa sa paboritong kainan, kapihan at tourist spot destination ngayon ay matatagpuan sa Baras, ang Mangantila Cafe & Restaurant.

Tanaw ang Laguna de Bay sa Mangantila na ang ibig sabhin ay ‘kain na!’

Kumpleto na dito dahil pwede kang kumain ng breakfast, lunch o dinner at ubusin ang buong maghapon habang nagre-relax at namamasyal sa lugar. May libre pang brewed coffee habang naghihintay ng iyong order.

Para sa mahilig sa kape patok ang kanilang freshly grind coffee beans na Hazelnut, Benguet, Kalinga, at Sagada Arabica Dark.

May entrance fee na P30.00 sa mga gusto lang mamasyal at magpiktyuran pero sa mga gustong kumain ay libre ang entrance para unli pictorial sa lakeside.

Pagdating sa pagkain, solb ka sarap ng kanilang menu pero masasabing patok at favorite orderin ng mga turista ang ihaw- ihaw at iba pang best seller gaya ng seafood marinara pasta at pizza.

Masuwerte kung biglang may manghaharana sa iyo habang kumakain. Pero sana lang ay may tagabugaw o malakas na electric fan para sa mga langaw na suki basta’t nasa tabing lawa.

Higly recommended din ang kanilang cold caramel macchiato at special halo- halo na super hitik sa mga sangkap kaya craving satisfied lalo na kapag inabot ka ng init ng panahon.

Bungad pa lang sa Mangantila ay mamangha ka sa ganda ng nakahilerang mga mahogany tree na tinawag na ‘Nami Island’ ng Rizal. Bawat dumadaan dito ay hindi mapigil na magpa- picture dahil sa South Korea feel na peg ng lugar.

Dito pa lang ay mauubos na ang oras mo sa pictorial dahil sa super Instagramable talaga ang place na paboritong spot ng mga cyclist, rider, at mga vlogger na dinarayo ang natural beauty ng lugar.

Pagtapos dumaan sa munting paraiso ay mahahalina ka naman sa mga tanim na pakwan, melon at honeydew sa paligid ng al fresco restaurant. Kapag season ay makikita mo dito ang tambak ng mga prutas na mismong inani sa matabang lupa ng tabing lawa.

May kakaibang vibe na hatid talaga ang Mangantila na isang dating rancho dahil unang- una ay nasa tabing lawa lang ito, mahangin at presko ang lugar. Makikita nang malapitan ang mga isda gaya ng tilapia, ayungin na siyang ikinabubuhay ng mga komunidad sa paligid nito.

Napanatili ng lugar ang payak na ambiance na may angking ganda kaya patuloy na dinarayo ng mga gustong maka-experience ng probinsya feel lalo na kung sawa ka na sa mall at nature trip naman ang peg.

Pwede mong libutin ang paligid ng lawa na ginawa na rin fishpond sa kanilang man- made na kawayan bridge.

Pwede rin mag-boat ride (P420) para maikot ang lawa at magkaroon ng moment kasama ng mga water lily at mag-stop over sa Baras Ecopark para sa another photo op.

Mas advisable na weekdays mamasyal dito para hindi masyadong matao dahil tiyak na pipila ka kapag weekend.

Bukas sila mula 6am hanggang 12 midnight araw-araw. Madali lang itong puntahan sa Barangay Evangelista, Baras, Rizal. Mag- Waze o hanapin sa Google Maps at i-search ang Mangantila Café & Resto para sa saktong direksyon.