Nakikita lang ang halaga kapag kailangan na

Para saan ang pagbangon mo sa araw-araw? Gigising kang nagmamadali dahil papasok ka sa trabaho o sa eskwela. Minsan, wala nang agahan, wala na ring ligo, tatakbo na sa kalsada para makipagbalyahan sa pasahero o sasakyan. Pagkatapos ng trabaho, ganoon ulit sa pag-uwi sa bahay. Hapunan, kaunting kuwentuhan sa mga kasama sa bahay, kaunting social media, o minsan, diretso na agad sa kama.

Wala nang panahon sa pakikipagkamustahan lalo na sa pamilyang malayo na sa iyo. Hindi na rin nababantayan ang kalusugan dahil “work is life.” Kayod ng kayod araw-araw para sa mga pangangailangang materyal, nakakalimutan na ang mas mahalaga – ang kalusugan at pakikipag-kapwa.

Tama lang namang magtrabaho para kumita, dahil sa ating materialistic world, kailangan talaga ng pera. Kahit nga sa kalusugan, kailangan natin ng pera. Ang nakakaligtaan lang natin ay ang paghahanda para rito. Hinihintay na lang nating gulatin tayo ng sakit – kapag naospital ka na at doon nag-aapuhap ng ipambabayad.

Marami sa atin ang hindi pa rin nauunawaan ang kahalagahan ng insurance. Ang tingin natin dito ay extra gastos na hindi mo naman kailangan agad-agad, dahil malusog ka pa at hindi nagkakasakit. “Bata pa ako, hindi ko kailangang magpatingin. Hindi rin ako maoospital,” ‘yan ang paniwala natin kaya’t allergic tayo sa insurance.

Kahit nga ang insurance na iniaalok ng pamahalaan na mura at mas maraming coverage na sakit at benepisyo, nag-aalanganin pa tayong kumuha. Kapag naman requirement dahil sa trabaho, naiinis ka pa. “Sayang lang ang ibinabayad ko, hindi ko naman nagagamit,” ang maririnig mo sa ilan.

Ang hindi natin naiintindihan, napakahalaga ng insurance para sa maaaring mangyari sa atin sa hinaharap. Personal ko itong naranasan nang ako ay manganak at sa pagkaka-ospital ng aking mga mahal sa buhay. Laking pasasalamat ko na mayroon akong PhilHealth at pribadong health insurance dahil nagtulong ang dalawang ito para mabawasan ang napakalaking gastusin sa ospital. Sa katunayan, sa PhilHealth ko pa lang, ang laki na ng nabawas sa gastos ko. At ang mga dependents ko, nakinabang din sa aking PhilHealth membership kahit ang sarili ko lang ang ibinabayad ko ng membership. Libre ang kanilang membership dahil dependent ko sila, pero sinagot din ang kanilang gastos sa ospital base sa case rates.

Ang PhilHealth ang administrador ng National Health Insurance Program at nagsasagawa ng operasyon sa ilalim ng prinsipyong “solidarity” o pagtutulungan kung saan ang malulusog ang siyang tumutulong sa maysakit.

Paano ito? Kapag ikaw ay miyembro at nagbabayad ng kontribusyon, kahit hindi ka magkasakit, hindi nabalewala ang kontribusyon mo dahil napunta ito sa iba pang maysakit na naospital. Kapag naman ikaw ang naospital, sasagutin ng ibang miyembro ang iyong hospital expenses base sa case rates ng PhilHealth. Ito ang tinatawag na “social solidarity” o bayanihan.

Ang national health insurance program ay ang nag-iingat at nagpapalabas ng pera at inaayos ang pangangalaga sa kalusugan base sa tinataway na risk pooling. Ang social health insurance ang namamahala sa posibleng maging peligro sa kalusugan ng mga miyembro at ang kontribusyon ng mga indibidwal, pamilya, mga kumpanya at gobyerno. Dito nila ibinabase ang halagang ilalabas para sa mga mangangailangang miyembro sa pagpapagamot ng kanilang sakit.

Bilyong piso ang nakokolekta ng PhilHealth mula sa milyon-milyong mga Pilipino sa pamamagitan ng pagbabawas sa kanilang suweldo o direktang kontribusyon ng mga may sariling pinagkakakitaan. Dinadagdagan naman ito ng bilyong pisong pondo mula sa pambansang pamahalaan at sa iba pang kumpanya ng pamahalaan. Ang subsidiya ng pamahalaan ay ang bayad naman nito para sa premium ng mga mahihirap, senior citizens at mga persons with disability o PWD na tinatawag na mga indirect contributor-members, batay sa batas.

Ang maganda pa sa Philhealth, hindi ito katulad ng mga pribadong Health Maintenance Organizations (HMOs) na kailangan ka munang ipa-medical bago ka nila i-cover ng insurance. Kahit na ano pa ang iyong kondisyon o dati nang sakit tulad ng diabetes o hypertension, edad, o kahit peligroso ang iyong ginagawa o trabaho, tatanggapin ka ng Philhealth para maging miyembro at ico-cover ang iyong sakit para sa paggamot at hospitalization.

Kahit na nga dati ka nang nagda-dialysis at ngayon pa lang nagpa-miyembro sa Philhealth, tanggap ka agad at maaari kang mabigyan ng 144 sesyon ng dialysis. Irerehistro ka lang ng attending physician mo sa PhilHealth Dialysis Database, makakagamit ka na ng benepisyong ito. Kahit ano pang edad mo at masasakitin ka na, kasama ka pa rin sa PhilHealth. At ang maganda pa, kung ikaw ay naka-120 paid monthly contributions na at nag-senior citizen na, hindi ka na kailangang magbayad pa ng kontribusyon mo sa PhilHealth.

Ang mga ito ang benepisyo ng mga Pilipino sa Universal Health Care Law kung saan ang Department of Health, kasama ang PhilhHealth, mga HMOs and non-life private health insurance ay pinabubuo ng standard na patakaran at plano upang umayon sa national health insurance program.

Kaya dapat, bawat isa sa atin ay miyembro ng PhilHealth – bilang paghahanda sa anumang maaaring mangyari sa ating kalusugan sa hinaharap. At ang PhilHealth ay hindi naman sa hospitalization lang maaasahan. May benepisyo ito para sa mga may kasalukuyan nang sakit na kailangan ng panggamot sa labas ng ospital, kasama na ang libreng konsultasyon, laboratory at gamot sa Konsulta Facilities.