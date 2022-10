Miggy Jimenez, Paolo Pangilinan, Cedrick Juan tumodo sa hubaran, lampungan

Dagsa ang LGBTQ+IA member sa private screening ng ‘Two And One’ na pinagbibidahan nina Miggy Jimenez, Paolo Pangilinan, Cedrick Juan, at dinirek ni Ivan Andrew Payawal.

Well, kuwento nga ito ng dalawang lalakeng naghanap ng pagmamahal, pero hindi magkasundo sa kama, dahil pareho silang ‘top’. Kaya naman nag-imbita sila ng isa pang lalake, na ‘bottom’ para isalba ang kanilang relasyon.

Ang kasunduan nila, makikipagtalik lang sila sa ‘bottom’ (na ginampanan ni Cedrick) kapag magkasama sila.

Pero, ang dapat sana ay maalab na romansa, ay nagsanga-sanga na. Hindi ko na ikukuwento kung ano ang mga nangyari, at mas magandang panoorin niyo na lang sa Vivamax Plus.

Anyway, shocking para sa akin ang mga eksena ng mga bida, lalo na sina Miggy, Paolo, na ngayon ko lang napanood na sumabak sa mga matitinding eksena.

Buong ningning na naglaplapan (dila sa dila), sagpang kung sagpang ang dalawa, at kasama pa si Cedrick. Kaloka rin ang hubaran, pakitaan ng wetpaks ng mga bida.

Pero, mas nakakabaliw ang mga eksena na tatluhan, na pinagsaluhan nina Paolo, Miggy si Cedrick, ha!

Sayang nga lang at wala si Paolo sa private screening, at hindi namin nakuha ang kanyang reaksiyon. Si Paolo ay graduate ng University of the Philippines.

Samantala, si Miggy ay nagsimulang mag-artista noong bata pa siya. Marami siyang nagawang teleserye sa GMA, na ang itsura niya ay medyo mataba pa, at cute na cute.

Ibang Miggy na nga ang makikita ngayon sa ‘Two And One’, ha! Dahil tinodo talaga niya ang paghuhubad, pakikipaglampungan sa kapwa lalake.

Pero sa totoo lang, kung akting ang pag-uusapan, bibilib ka sa kanila. Kitang-kita mo ang kaluluwa ng mga karakter nila, at amoy na amoy mo ang sikreto ng kanilang mga pagkatao.

Pero ayon nga kay Miggy, “Shocking din!”

Yes, shocked din siya sa mga nagawa niya sa harap ng kamera.

“Pero mas nangibabaw ‘yung masaya rin, kasi proud kami sa work that we did.

“At the same time, bumabalik sa amin `yung, ganun pala ang ginawa namin. Kasi may tendency ako na hindi ko napapansin kung ano ang mga ginawa namin.

“But I’m happy. I’m proud of what we did!” sabi ni Miggy.

“No regrets! Lahat nama `yon may natutunan kami. It’s a journey na one for the books!” dutong na chika pa ni Miggy.

Si Cedrick naman na gumanap na adik, pabona sa ‘Two And One’ ay hindi raw nakaramdam ng pagsisisi.

“Hindi na ako nagulat kasi alam ko na, kung ilang beses, ilang oras naming ginawa, pinag-usapan, ni-rehearse, na-justify kung bakit ganun ang mga bagay-bagay.

“Siguro mas proud ang nararamdaman ko. Ako sa sarili ko, deep inside, wala akong nararamdamang kahit anong negative.

“To be honest, nandito ang girlfriend ko, si Karen, and to be honest, masaya ako, kinikilig ako, proud ako na ganito, kasi ibig sabihin unti-unting bumbukas ang mundo.

“Masaya ako, kinikilig ako!” sabi pa ni Cedrick.

Para kay Direk Ivan, hindi soft porn ang movie nila. Pelikula ito na tinalakay ang isang klase ng pagmamahal.

At hindi lang daw mga beks, tibo, ang dapat manood nito, dahil para sa lahat ito.

Kuwento rin ito ng isang pamilya, na ano nga ba ang nagiging epekto, kapag nagkawatak-watak.