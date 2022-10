Mga transgender, kidnaper ng POGO worker

Arestado ang walo sa mga miyembro ng ‘Warla Kidnapping Group’, isang sindikato ng mga transgender na dumudukot umano sa mga POGO worker sa bansa at nagpapa-sex change operation gamit ang ransom money na kanilang kinita.

Sa press briefing kahapon, sinabi ni Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) director Brig. Gen. Ronald Lee na ito ang natuklasan nila matapos maaresto ng Anti Kidnapping Group (AKG), National Capital Region Police Office (NCRPO) at Armed Forces of the Philippines (AFP) ang walong miyembro nito sa Parañaque City nitong Sabado.

Kinilala ang lima sa walong suspek na sina sina Jun Francis Pavilla Villa, Lawrenz Descartin Lingo, Jhonas Grimpula Belonio, Bernard Ty Torres, at Mark Joseph Dagame Pelonio. Bineberipika pa ang pangalan ng tatlo.

Samantala, hinahanap na ng pulisya ang lider ng grupo na si Mickey Ebol o Mike Collado Ebol. Simula noong 2018, may 14 na ang nabiktima ng grupo.

Modus ng sindikato na magpakilala sa social media bilang babae. Target nilang biktima ang mga POGO worker na Chinese na edad 40-anyos pataas.

Yayayain umano ng mga suspek ang biktima na makipag-date at saka nila ito dudukutin. Pagkatapos ay ipatutubos nila ang biktima sa pamilya nito sa ibang bansa ng mula P300,000-P500,000. Nakaubos na umano ang grupo ng P5 milyon sa pagpaparetoke sa Thailand para maging ganap na babae. (Edwin Balasa)