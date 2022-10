Mga paboritong supplier ng DepEd pinagigisa sa COA

Pormal nang hiniling ni Senador Jinggoy Estrada sa Commission on Audit (COA) na magsagawa ng special audit sa mga pinaborang supplier ng Department of Education (DepEd) na nakakuha ng bilyong information and communications technology (ICT) contracts sapol pa noong 2013.

“This is to request your good office for an audit inspection on the reported ‘Favored Suppliers’ in the Department of Education, including, but not limited to, the following companies: Advance Solutions Inc. (ASI), Columbia Technologies Inc., Reddot Imaging Philippines Inc., Techguru Inc., and Girl Tekki Inc.,” sabi ni Estrada sa kanyang liham sa COA.

Ang liham ay nakapangalan kay COA chairperson Jose Calida sa pamamagitan ni Job Aguirre Jr., COA Supervising Editor para sa DepEd.

Nauna nang hiniling ni Estrada kay Aguirre sa pagdinig ng Senate blue ribbon committee na magsumite ng audit investigation report sa kontratang pinasok ng DepEd sa pinaborang mga supplier.

Sa nagdaang pagdinig, tinanong ni Estrada kung bakit tanging ang limang kompanyang nabanggit ang nakakasungkit ng kontrata para sa computer at iba pang ICT requirements gayong may kakayahan naman ang ibang kompanya na mag-suplay sa DepEd.

“Ang sa akin lang, bakit masyadong pinapaboran ng DepEd ang ASI at ‘yung iba pa. Dahil kayo lang, iilan lang kayong suppliers ang favored ng DepEd. Marami namang puwedeng mga suppliers dyan na competent enough na makapag-supply pero bakit kayo lagi,” ani Estrada.

Inihalimbawaw ng senador ang ASI na nakakuha ng maraming kontrata sa DepEd na nagkakahalaga na halos P6 bilyon.

Nauna nang kinumpirma ni Director Abram Abanil ng DepEd ICT Services na maraming beses nang nabiyayaan ng kontrata ang ASI.

Nangako naman si Aguirre na kanilang susuriin ang mga kontratang nakuha ng ASI at apat na iba pang pinaborang supplier ng DepEd. (Dindo Matining)