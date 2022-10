Malabon nagbabala vs scammer

Nagbabala si Malabon Mayor Jeannie Sandoval sa publiko laban sa mga scammer na nagpapanggap na empleyado ng city hall.

Ito’y matapos na makarating sa kanyang kaalaman na may nagpapakilalang tauhan ng Office of the City Administrator at kumokolekta ng bayad sa serbisyo ng lungsod.

Iginiit ni Sandoval na walang kolektor ang pamahalaang lungsod at lahat ng transaksyon ng mga residente sa Malabon ay ginagawa lang sa loob ng city hall.

Payo ng alkalde, agad na i-report sa pulisya ang sinumang magpapakilalang tauhan ng city hall at naniningil ng bayad sa serbisyo ng lungsod para agad na maimbestigahan at makasuhan ang mga ito. (Orly Barcala)