Kidnapping, iba pang krimeng may konek sa POGO bokya na – PNP

Wala na umanong naitalang kaso ng kidnapping at iba pang krimen na may kinalaman sa Philippine offshore gaming operators (Pogo) sapol pa noong Setyembre 15.

Ito ang report ng mga opisyal ng Philippine National Police (PNP) matapos tanungin kung kaya ba nilang hawakan ang mga krimen na may kinalaman sa POGO industry.

Sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means, tiniyak ng PNP sa mga senador na gumawa na ang kapulisan na mga hakbang para maresolba ang mga krimen na may koneksyon sa POGO.

Nagresulta aniya ito sa zero-Pogo-related crimes sa National Capital Region (NCR), Region III at Region IV-A sapol nang talakayin ng Senado ang iba’t ibang isyu ng POGO noong Setyembre 15.

Nauna nang hiningan ni Senador Sherwin Gatchalian at Senador Ronald dela Rosa ng update ang PNP kung may naitalang mga krimen na may kinalaman sa Pogo nitong nagdaang mga linggo.

“After our last hearing, what is the improvement of our peace and order situation as far as POGO-related crimes are concerned? Meron bang nangyaring kidnapping pa? Meron bang nangyaring patayan… POGO-related?” tanong ni Dela Rosa, dating PNP chief.

Tugon naman ni Police Brig. Gen. Jonnel Estomo, acting regional director ng National Capitol Region Police Office (NCRPO), “magmula tayo nag-hearing, up to today, walang insidente ng kidnapping sa Metro Manila.”

Sabi ni Estomo, ito’y resulta sa pagpokus nila sa crime prevention kung saan nagdagdag sila ng police visibility, dagdag ng police outpost sa lugar ng POGO tulad ng Entertainment city at close coordination sa mga Pogo at ahensya ng gobyerno tulad Bureau of Immigration at Philippine Amusement and Gaming Corporation. (Dindo Matining)