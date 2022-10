Kevin Durant, Kyrie Irving, Ben Simmons butata sa Sixers

NAKALISKISAN ang bagong Big 3 ng Nets laban sa 76ers na dumayo sa Brooklyn sa kanilang preseason game nitong Lunes.

Hindi naglaro sa Philadelphia sina Joel Embiid, James Harden at PJ Tucker pero nanalo ang Sixers 127-108 sa likod ng 20 points ni Tyrese Maxey at tig-15 nina Furkan Korkmaz at Julian Champagne.

Tinasahan ng Brooklyn sina Kevin Durant, Kyrie Irving at Ben Simmons.

May 13 markers si Durant, 9 kay Irving at 6 kay Simmons. Overall, 11 of 22 sa floor ang tatlo.

“Amazing,” sagot ni Simmons nang tanungin kung ano ang naramdaman pagkatapos ng Nets debut. “I’m grateful just to be able to step on an NBA floor again.”

Naglaro sa tig-19 minutes ang Big 3 sa loob.

“Pleased overall and I think it’s, it’s all so new, we gotta go through this,” ani Brooklyn coach Steve Nash. “The guys need time together.” (Vladi Eduarte)