Kawawang Gamboa

GOOD day mga ka-Abante at ka-talakers. Isang malungkot na balita ang sinapit ni Mapua Cardinals player Gab Gamboa. Malamang magkaroon siya ng isang taon na suspensiyon o kaya lifetime ban according to Commissioner of NCAA Tonichi Pujante.

Ang sitwasyon niya ay napakasimple lang kung titignan natin, naka-enroll daw sa dalawang eskwelahan ang bata habang ito ay naglalaro kasalukuyan sa NCAA Season 98.

Sa tagal natin na nag-coach sa NCAA, napakahigpit ng mismong mga head coach pagdating sa eligibility, ang unang tanong sa bata eh ang edad kung qualified pa, pangalawa may TOR o (Transcript of Records) ba, at pangatlo, may release ba galing sa coach o eskwelahan na pinanggalingan?

Paano lumusot ‘yang ganyan pagpoprotesta kung naibigay ang mga dokumento? May laki akong duda sa sitwasyon ni Gamboa.. tsk… tsk.

Kadalasang hula ng ating mga netizen ay malamang may perang involve dito na hindi naibigay sa kinauukulan. O may alitan sa dalawang coach o kampo.

Ayan tuloy naipit sa gitna ang kawawang bata.

Sana maayos na ito at makita kung talagang enrolled ba ang bata sa pangalawang eskwelahan niya na Mapua.

***

Usapang Kai Sotto, maganda ang inilaro ni Kai sa exhibition game kontra Phoenix Suns, sana magtuloy-tuloy at mag-improve pa siya sa mga darating na laban.

Good luck ang more power to you!