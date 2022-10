Karera Tips Ni Jp Gonzales

October 04 2022 – Martes / San Lazaro Leisure Park Carmona Cavite

R01 – 6 Space Jam, 2 Plus, Entry No. 3, 7 Markees Angel

R02 – 5 Sky Lover, 4 Family Affair, 1 Grand Monarch

R03 – 6 Its A Deal, 2 Barayong, Entry No. 4, 7 Tokyo Tokyo Rumba

R04 – 3 Nards Bentetres, 6 Moves Like Jagger, Entry No. 2, 5 Margaux

R05 – 6 Baby Boss, 8 Gee’s Song, 4 Boom Boom Thailer, 2 Wishful Thinking

R06 – 1 All To Easy, 6 Charm Bell, 5 Mandatum, 3 Money For Shelltex

R07 – 1 Early Bird, 7 Ambisioso, 6 Iseya, 4 Off Shoulder

Solo Pick: Nards Bentetres

Longshot: It’s A Deal